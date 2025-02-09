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انعقاد مجلس الحديث الرابع والثلاثين لقراءة «صحيح البخاري» من مسجد الإمام الحسين، اليوم

مجلس الحديث،فيتو
مجلس الحديث،فيتو

ينعقد اليوم الأحد الموافق ٩ من فبراير ٢٠٢٥م، مجلس الحديث الرابع والثلاثين لقراءة صحيح الإمام البخاري بالإسناد، عقب صلاة العصر، من رحاب مسجد الإمام الحسين –رضي الله عنه– بالقاهرة، برعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف؛ وإشراف الدكتور محمد عبد الرحيم البيومي، الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

مجلس الحديث الرابع والثلاثون لقراءة صحيح الإمام البخاري بالإسناد

ويضم المجلس نخبة من علماء الحديث بجامعة الأزهر، منهم: الدكتور صبحي عبد الفتاح ربيع، أستاذ الحديث وعلومه؛ والدكتور محمد عبد الفتاح الدسوقي، أستاذ الحديث وعلومه المساعد؛ والدكتور عبد الرحمن رمضان عبد المجيد، مدرس الحديث وعلومه.

جهود وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية في خدمة السنة النبوية


تأتي هذه الفعاليات ضمن جهود وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية في خدمة السنة النبوية الشريفة، وحرصًا على إحياء المجالس الحديثية التي تقدم الفهم الصحيح للسنة، وتتيح الفرصة لطلبة العلم والباحثين في علوم الحديث، عبر نهج علمي متصل بالإسناد، يتبنى المنهج الأزهري الوسطي المعتدل.
 

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