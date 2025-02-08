منها النسيان والعصبية، 10 أعراض مبكرة تدل على الإصابة بالخرف

يزداد خطر الإصابة بالخرف مع التقدم في العمر، وخاصة إذا كان مرضا وراثيا في العائلة، والذي يشير إلى حالة يعاني فيها الشخص من انخفاض كبير في قدرته على التفكير، ومما يؤدي هذا التغيير إلى انخفاض القدرة على العمل والعناية بنفسه.

ونستعرض في التقرير التالي 10 علامات مبكرة للخرف، وفقًا لموقع "Cleveland Clinic" الطبي.

10 علامات مبكرة للخرف

في أغلب الحالات، يعاني الأشخاص الذين يصابون بالخرف من أعراض متشابهة نسبيًا في وقت مبكر تزداد سوءًا بمرور الوقت، بغض النظر عن نوع الخرف الذي يصابون به.

لا تؤثر هذه الأعراض على القدرة على التفكير والتصرف بوضوح فحسب، بل قد تؤثر أيضًا على الصحة الجسدية والعقلية والعاطفية، وفي كثير من الحالات، تقترن العلامات المبكرة للخرف عادةً بصعوبة التعامل مع التغييرات في الروتين والسلوكيات وأنماط التفكير المحددة.

1. مشاكل الذاكرة قصيرة المدى

غالبًا ما يكون فقدان الذاكرة قصيرة المدى هو العلامة الأولى للخرف ومرض الزهايمر، وهو يختلف عن النسيان العرضي وقد يحدث بشكل متكرر في مواقف مختلفة أو حتى يعطل الأنشطة.

على سبيل المثال، قد:

ينسى الشخص إنهاء مهام معينة مثل إطفاء الضوء أو تبديل الغسالة

ينسى ما بفعله في أي وقت معين في منتصف نشاط

يجري محادثة وينسى ما يتحدث عنه أو إجابات أسئلة معينة

ويمكن للناس أن يتذكروا أشياء من سنوات مضت بوضوح تام، لكن لا يستطيعون تذكر ما فعلوه بالأمس أو هذا الصباح.

2. تغيرات في الحالة المزاجية أو السلوك

غالبًا تحدث تغيرات في الحالة المزاجية أو السلوك لدى شخص ما في وقت مبكر من الخرف، وقد يصبح الشخص أقل اهتمامًا بالأشياء التي كان يستمتع بها سابقًا، ويكون أكثر انسحابًا اجتماعيًا ولا يريد أن يكون بالقرب من الناس كثيرًا، ولا يجد متعة في الأشياء بقدر ما اعتاد، كما يصبح أكثر انفعالًا أو الإحباط بسهولة أو أكثر قلقًا مما كان عليه من قبل.

3. الضياع في الأماكن المألوفة

عندما يصاب الشخص بالخرف، قد يتجول من وقت لآخر، أو يجد نفسه تائهًا في محيط مألوف مثل الحي الذي يسكن فيه، أو في الطريق اليومي إلى العمل أو المدرسة، أو حتى داخل المنزل.

4. زيادة الارتباك

في وقت مبكر، قد يجد الشخص نفسه مرتبكًا في سيناريوهات مختلفة، ويجد صعوبة في معرفة المكان أو الوقت، ولا يتمكن من حل هذه المشكلات وغيرها بمفرده.

5. صعوبة الاستجابة للتغيير

خلال المراحل المبكرة من الخرف، قد يبدو التغيير صعبًا للغاية، وقد يواجه المريض خوفًا متزايدًا أو انفعالًا أو ارتباكًا عند مواجهة تحديات أو عقبات جديدة، وقد يتسبب هذه الأشياء في التزامك بالروتين الذي اعتدت عليه.

6. تغييرات في الحكم العقلاني والوعي المكاني

قد يعاني الشخص الذي يعيش مع الخرف من تغييرات طفيفة أو شديدة في أنماط سلوكه أو شعوره بالحكم، وقد يصبح السلوك المتهور المفاجئ - مثل المشي عبر الشارع دون النظر إلى السيارات القادمة أو إزعاج الآخرين بوقاحة.

7. صعوبة اتخاذ القرارات

قد يكون الشعور بالشلل بسبب اتخاذ القرار أيضًا علامة مبكرة على الخرف، خاصة إذا كان الشخص يشعر أنه بحاجة إلى مساعدة في اتخاذ القرارات.

مع إرهاق اتخاذ القرار، قد يواجه صعوبات في الأنشطة اليومية مثل: اختيار الملابس

التسوق لشراء شيء معين الاختيار بين الاستعداد للعشاء أو الذهاب في نزهة.

8. صعوبة في إكمال المهام الجديدة أو المألوفة

تتمثل إحدى العلامات المبكرة للخرف في الشعور بزيادة طفيفة في الصعوبة أثناء محاولة إنجاز المهام اليومية، على سبيل المثال، ربما يواجه المريض صعوبة في:

اتباع وصفة

اتباع التعليمات أثناء تجميع قطعة أثاث جديدة

تتبع الشؤون المالية والفواتير والميزانيات

حتى اختيار هوايات أو أنشطة جديدة قد يبدو أكثر تعقيدًا مما كان عليه في الماضي إذا كان الشخص يعاني من الخرف.

ويواجه الشخص المصاب بالخرف صعوبة أكبر في تعلم مهارات أو عادات جديدة، مما يجعل من الصعب عليه اكتساب هواية جديدة أو المشاركة في نشاط جديد.

9. التباطؤ

من الطبيعي أن نتباطأ قليلًا مع تقدمنا ​​في العمر، لكن لا ينبغي أن يكون لذلك تأثير كبير على القدرة على القيام بالمهام اليومية.

فيلاحظ بتباطؤ أكبر في حياتهم، وكأنهم يفكرون ببطء وقد يمشون ببطء أكبر.

10. صعوبة مواكبة المحادثة

غالبًا ما يؤثر جزء من هذا التباطؤ على القدرة على الحفاظ على التواصل، وقد يواجه المريض صعوبة في وضع الكلمات لأفكار، أو فهم ما يقوله الآخرون أو العثور على الكلمات المناسبة للمحادثة الحالية.

قد تظهر أيضًا أعراض جسدية أخرى للخرف في شكل فقدان البصر أو فقدان السمع.

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