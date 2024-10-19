11 علامة مبكرة تدل على الإصابة بالخرف لدى كبار السن

الخرف هو مصطلح واسع النطاق للحالات التي يمكن أن تضعف قدرة الشخص على التذكر ومعالجة المعلومات والتحدث، ويمكن أن تشمل المؤشرات المبكرة مشاكل في الذاكرة قصيرة المدى وإيجاد الكلمات.

على الرغم من أن أعراض الخرف يمكن أن تختلف بسبب السبب الأساسي، فإن بعض الأعراض الرئيسية هي مؤشرات مبكرة شائعة لهذه الحالة، وفقًا لموقع “Healthline” الطبي.

المؤشرات المبكرة للخرف

لا تعني مشاكل الذاكرة وحدها أن الأصابة بالخرف، ويجب أن تتداخل الأعراض بشكل كبير مع الحياة اليومية حتى يتمكن الطبيب من تشخيص الخرف.

يمكن أن يسبب الخرف ضعفًا يؤثر على:

الذاكرة

قدرات التفكير وحل المشكلات

مهارات اللغة

التواصل

التركيز

اعتمادًا على السبب، إذا قام الطبيب بتشخيص الخرف مبكرًا، فقد تساعد خيارات العلاج في إبطاء التدهور المعرفي.

تغييرات طفيفة في الذاكرة قصيرة المدى

يعد وجود مشاكل في الذاكرة أحد الأعراض المبكرة للخرف، وغالبًا ما تكون التغييرات خفية، وقد يتمكن الشخص المصاب بالخرف من تذكر الأحداث التي وقعت منذ سنوات ولكن ليس ما تناوله على الإفطار.

يعاني الشخص المصاب بالخرف من تغييرات أخرى في ذاكرته قصيرة المدى، مثل:

نسيان مكان وضع الأشياء

صعوبة تذكر سبب دخوله غرفة معينة

نسيان ما كان من المفترض أن يفعله في أي يوم معين

صعوبة إنهاء مهمة بدأها، مثل نسيان إطفاء الفرن بعد الطهي

صعوبة العثور على الكلمات المناسبة

من الأعراض المبكرة الأخرى للخرف صعوبة توصيل الأفكار، وقد يواجه الشخص المصاب بالخرف صعوبة في شرح شيء ما أو العثور على الكلمات المناسبة للتعبير عن نفسه، ويتوقف أيضًا في منتصف الجملة ولا يعرف كيف يستمر.

قد يكون إجراء محادثة مع شخص مصاب بالخرف أمرًا صعبًا، وقد يستغرق الأمر وقتًا أطول من المعتاد للتعبير عن أفكاره أو مشاعره.

تغيرات في الحالة المزاجية

تغير الحالة المزاجية شائع أيضًا مع الخرف، وإذا كان يعاني الشخص من الخرف، فقد لا يكون من السهل أن يلاحظ المريض ذلك بنفسه، فالاكتئاب، على سبيل المثال، شائع في المراحل المبكرة من الخرف.

قد يبدو الشخص المصاب بالخرف أيضًا أكثر خوفًا أو قلقًا مما كان عليه من قبل، قد ينزعج بسهولة إذا تغير روتينه اليومي المعتاد، أو إذا وجد نفسه في مواقف غير مألوفة.

إلى جانب تغيرات المزاج، قد يلاحظ أيضًا تحولًا في الشخصية.

اللامبالاة

اللامبالاة، أو الخمول، هي أحد الأعراض الشائعة للخرف المبكر، قد يفقد الشخص المصاب بالخرف الاهتمام بالهوايات أو الأنشطة التي اعتاد الاستمتاع بها، وقد لا يرغب في الخروج بعد الآن أو الاستمتاع.

قد يفقد أيضًا الاهتمام بقضاء الوقت مع الأصدقاء والعائلة.

صعوبة إكمال المهام

التحول الدقيق في القدرة على إكمال المهام اليومية هو مؤشر مبكر محتمل آخر للخرف، ويبدأ هذا عادةً بصعوبة القيام بمهام أكثر تعقيدًا، مثل:

تتبع الفواتير والتمويل

اتباع وصفة

لعب لعبة بها الكثير من القواعد

إلى جانب إكمال المهام المألوفة، قد يجد الشخص المصاب بالخرف صعوبة في تعلم أشياء جديدة أو اتباع روتين جديد.

الارتباك

قد يصاب الشخص في المراحل المبكرة من الخرف بالارتباك غالبًا، وقد يواجه صعوبة في تذكر الوجوه، أو معرفة اليوم أو الشهر، أو معرفة مكانهم.

يمكن أن يحدث الارتباك لعدد من الأسباب وينطبق على مواقف مختلفة، على سبيل المثال، قد يضيعون مفاتيح سيارتهم، أو ينسون ما يأتي بعد ذلك في اليوم، أو يجدون صعوبة في تذكر شخص قابلوه مؤخرًا.

صعوبة متابعة القصص

تعتبر صعوبة متابعة القصص أحد الأعراض المبكرة الكلاسيكية للخرف، وغالبًا ما ينسى الأشخاص المصابون بالخرف معنى الكلمات التي يسمعونها أو يجدون صعوبة في متابعة المحادثات أو البرامج التلفزيونية.

ضعف الإحساس بالاتجاهات

قد يبدأ إحساس الشخص بالاتجاه والتوجه المكاني في التدهور مع بداية الخرف، ويجد صعوبة في التعرف على المعالم المشتركة وينسى كيفية الوصول إلى الأماكن التي كانت مألوفة من قبل.

وقد يصبح من الصعب أيضًا اتباع سلسلة من التوجيهات والتعليمات خطوة بخطوة.

التكرار

يكرر الشخص المهام اليومية، مثل الحلاقة أو الاستحمام، أو قد يجمع الأشياء بشكل هوسي، وقد يكرر نفس الأسئلة في محادثة أو يروي نفس القصة أكثر من مرة.

صعوبة التكيف مع التغيير

بالنسبة لشخص في المراحل المبكرة من الخرف، يمكن أن يحدث الخوف فجأة، فلا يستطيع تذكر الأشخاص الذين يعرفهم أو متابعة ما يقوله الآخرون، ولا يستطيع تذكر سبب ذهابه إلى المتجر وقد يضيع في طريق العودة إلى المنزل.

ولهذا السبب، قد يتوق إلى الروتين ويخاف من تجربة تجارب جديدة، كما أن صعوبة التكيف مع التغيير هي أيضًا أحد الأعراض النموذجية للخرف المبكر.

سوء الحكم

من العواقب الأخرى للتدهور المعرفي فقدان القدرة على اتخاذ القرارات الجيدة، على سبيل المثال قد يعاني الشخص المصاب بالخرف من عدم القدرة على التعرف على المواقف الخطيرة، وقد يحاولون السير عبر شارع مزدحم دون انتظار حتى يصبح آمنًا أو الخروج مرتديًا ملابس صيفية عندما تتساقط الثلوج.

من السمات المميزة الأخرى لسوء الحكم مع الخرف عدم القدرة على استخدام الحكم المالي الجيد، فقد يبدأ الشخص الذي كان حريصًا في السابق على أمواله في إهداء الأموال.