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اقتصاد

أسعار الذهب اليوم الأحد 9 - 2- 2025

أسعار الذهب اليوم،
أسعار الذهب اليوم، فيتو

ننشر أسعار الذهب اليوم الأحد وفقا لآخر تحديث لها في الأسواق المحلية.

 

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4571 جنيهًا

سعر جرام الذهب عيار 21

بلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 4000 جنيه

سعر جرام الذهب عيار 18

أما سعر جرام الذهب عيار 18، فقد سجل 3428 جنيها 

سعر الجنيه الذهب 

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 32000 جنيه.

الطلب العالمي على الذهب 

 

وكشف تقرير توجهات الطلب على الذهب، الصادر عن مجلس الذهب العالمي للربع الرابع ولعام 2024 بالكامل، أن إجمالي الطلب السنوي على الذهب (بما يشمل المعاملات خارج البورصة) وصل إلى مستوى قياسي جديد بلغ 4974 طنًا.

 

وأوضح التقرير أن الارتفاع الكبير جاء نتيجة معدل الشراء القوى والمستدام من البنوك المركزية ونمو الطلب الاستثماري، فيما ساهمت أسعار وكميات الذهب المرتفعة القياسية في تحقيق أعلى قيمة إجمالية على الإطلاق للطلب، إذ بلغت 382 مليار دولار.

وحسب التقرير، استمرت البنوك المركزية في شراء الذهب بوتيرة سريعة في عام 2024، إذ تجاوزت المشتريات 1000 طن للعام الثالث على التوالي.

عمليات الشراء للبنوك المركزية 

وارتفعت عمليات الشراء للبنوك المركزية بشكل مكثّف في الربع الرابع، لتصل إلى 333 طنًا، ليصل إجمالي المشتريات السنوية للبنوك المركزية إلى 1045 طنًا.

وارتفع الطلب العالمي على الاستثمار في الذهب بنسبة 25% على أساس سنوي ليصل إلى 1180 طنًا - وهو أعلى مستوى مسجّل على مدار أربع سنوات - مدفوعًا بانتعاش الطلب على صناديق تداول الذهب في النصف الثاني من عام 2024، فقد أضافت صناديق تداول الذهب العالمية 19 طنًا في الربع الرابع من عام 2024، ما يمثل ربعين متتاليين من التدفقات الواردة لفئة الأصول هذه.

وظل الطلب على السبائك والعملات المعدنية متماشيًا إلى حد كبير مع كميات عام 2023 عند 1186 طنًا في عام 2024.

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