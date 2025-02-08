أتليتكو يتقدم على ريال مدريد بهدف ألفاريز في الشوط الأول (فيديو)

الدوري الإسباني، تقدم أتليتكو مدريد على نظيره ريال مدريد ، بنتيجة 1-0 في الشوط الاول من المباراة التي تجمعهما على أرضية ملعب "سانتياجو برنابيو" في قمة لقاءات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإسباني.

سجل هدف أتليتكو مدريد النجم الأرجنتيني ألفاريز في الدقيقة 35 عن طريق ركلة جزاء.

بعد العودة للـ"VAR" الحكم يمنح أتلتيكو مدريد ركلة جزاء ينفذها جوليان ألفاريز بنجاح#الدوري_الإسباني #ريال_مدريد #أتلتيكو_مدريد pic.twitter.com/OA5GHPZjJD — beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 8, 2025

تشكيل ريال مدريد أمام أتليتكو مدريد

تشكيل ريال مدريد

تشكيل أتليتكو مدريد أمام ريال مدريد

تاريخ مواجهات ريال مدريد وأتلتيكو

وقبل لقاء الليلة لعب ريال مدريد مع جاره أتلتيكو مدريد في 233 مباراة في مختلف المسابقات, تفوق الملكي في 118 مواجهة، بينما كان الفوز حليف الروخي بلانكوس في 59 مناسبة، وفرض التعادل نفسه في 56 لقاء.

تفوق ريال مدريد استمر في المباريات مع أتلتيكو بمسابقة الدوري الإسباني، حيث جمع بينهما 175 مباراة في "لا ليجا" وحسم الأبيض تفوقه في 91 لقاء، وخطف الروخي بلانكوس الفوز في 41 مناسبة، وانتهى 43 لقاء بالتعادل



ويتصدر ريال مدريد جدول الدوري الإسباني برصيد 49 نقطة، بفارق نقطة واحدة فقط عن أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني.

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