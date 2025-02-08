السبت 08 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

جدول ترتيب فرق الدوري المصري بعد انتهاء مباريات الجولة الـ 12

جدول ترتيب الدوري
جدول ترتيب الدوري المصري بعد الجولة الـ 12

ترتيب الدوري المصري، يواصل بيراميدز تصدر جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد انتهاء الجولة الـ 12 بفارق نقطة عن الأهلي صاحب الوصافة.

 

ترتيب الدوري المصري بعد الجولة الـ 12

1- بيراميدز 27 نقطة
2- الأهلي 26 نقطة
3- الزمالك 23 نقطة
4- المصري البورسعيدي 22 نقطة
5- سيراميكا كليوباترا 19 نقطة
6- حرس الحدود 18 نقطة
7- فاركو 18 نقطة
8- البنك الأهلي 18 نقطة
9- بتروجيت 17 نقطة
10- طلائع الجيش 16 نقطة
11- زد اف سي 15 نقطة
12- الاتحاد السكندري 14 نقطة
13- سموحة 14 نقطة
14- الإسماعيلي 12 نقطة
15- غزل المحلة 11 نقطة
16- إنبي 7 نقاط
17- الجونة 7 نقاط
18- مودرن سبورت 7 نقاط
 

جدول ترتيب الدوري المصري بعد الجولة الـ 12

نتائج مباريات الجولة الثانية عشرة للدوري المصري
 

غزل المحلة 2-1 مودرن سبورت

سيراميكا 1-2 فاركو

الأهلى 2-1 بتروجت

حرس الحدود 1-0 إنبى

سموحة 0-1 بيراميدز

الزمالك 2-0 الإسماعيلى

طلائع الجيش 0-0 الجونة

الاتحاد السكندري 1-2 المصري البورسعيدى

البنك الأهلى 1-1 زد إف سى

 

نظام الدوري الممتاز


ويقام الدوري المصري الممتاز في الموسم الجديد من دور أول فقط يلعب خلاله الفريق 17 مباراة بعدها يتم التقسيم إلى مجموعتين.

 

مجموعة التتويج بالدوري يلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأولى دوري من دور واحد بنفس رصيد النقاط على التتويج والتأهل للبطولات القارية.


ومجموعة تفادي الهبوط ويلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأخيرة على تفادي الهبوط ويهبط فريقان فقط فى دوري الدرجة الثانية.

جدير بالذكر أن الثلاثي الصاعد إلى الدوري الممتاز في الموسم الجديد هو بتروجت وغزل المحلة وحرس الحدود.


ويلتقي الأهلي مع الزمالك في الجولة 15 من الدوري المصري باستاد القاهرة في مباراة ستكون على ملعب الأهلي.

ويضم الدوري 18 فريقا هم: الأهلي - الزمالك - بيراميدز - الإسماعيلي - المصري - الاتحاد - الجونة - البنك الأهلي - مودرن سبورت - إنبي - طلائع الجيش - سيراميكا  - زد - فاركو - سموحة - غزل المحلة - حرس الحدود - بتروجت.

وكان الأهلي توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي "2023-2024" وذلك للمرة الـ 44 في تاريخه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ترتيب الدوري المصري بيراميدز الدورى المصرى الممتاز الأهلي الزمالك الاتحاد السكندري المصري البورسعيدي

مواد متعلقة

المصري يعلن ضم لاعب الأهلي في ثاني صفقاته بالميركاتو الشتوي

البنك الأهلي يتعادل مع زد 1-1 في الدوري الممتاز

المصري يفوز على الاتحاد بهدفي كريم بامبو في الدوري الممتاز

ترتيب الدوري المصري قبل ختام الجولة 12

ads

الأكثر قراءة

نسبة الزيادة وموعد التطبيق، الحكومة تضع اللمسات النهائية لحزمة الحماية الاجتماعية

القومي للأجور يكشف نسبة زيادة رواتب العاملين بالقطاع الخاص(فيديو)

لا نريد الصدام وملتزمون باتفاقية السلام، رسائل من أمريكا وإسرائيل لمصر

إجازات الموظفين في رمضان 2025، جدول العطلات الرسمية خلال شهر الصوم

الأسانسير وقع، العناية الإلهية تنقذ محافظ الغربية وعددًا من النواب بمستشفى كفر الزيات (صور)

ساويرس يدافع عن أحمد حلمي بعد اتهامه بالإساءة للمصريين: أكيد بيهزر

شبورة وأمطار وصقيع، الأرصاد تعلن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الأحد

مزيد من الانخفاض، درجات الحرارة غدا الأحد فى مصر

منوعات

المزيد

حيوان القندس يوفر على حكومة التشيك 1.2 مليون دولار

مقتل 30 شخصا في حادث حافلة بالمكسيك

فقدان العشرات جراء انهيار أرضي جنوب الصين

صورة جديدة تجمع بين العاهل الأردني وحفيدته

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الأرز بالسوق المحلية اليوم السبت 8 فبراير

بكام كيلو السكر اليوم السبت بالسوق المحلية

سعر النحاس بالأسواق المحلية اليوم السبت 8/2/2025

آخر تطورات أسعار الشوفان في الأسواق مساء اليوم السبت 8 فبراير 2025

المزيد

انفوجراف

شروط وطرق التقديم لوظائف المترو (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أمين الفتوى: العادة السرية محرمة والشرع وضع هذا العلاج لضبط الشهوة - فيديو

معنى فأقبلت امرأته في صرة، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 29 من سورة الذاريات

دار الإفتاء توضح الواجب على المسلم فعله في ليلة النصف من شعبان

المزيد
الجريدة الرسمية