بمشاركة عبد المنعم، نيس يفوز على لانس بثنائية في الدوري الفرنسي

فاز فريق نيس على نظيره فريق لانس بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعتهما ضمن مباريات الجولة الـ 21 لبطولة الدوري الفرنسي.

وسجل ثنائية نيس كل من غايتان لابورد في الدقيقة 11 من ركلة جزاء وجوناثان كلوس في الدقيقة 65.

وتعرض فاكوندو ميدينا لاعب لانس للطرد في الدقيقة 57 من المباراة.

مشاركة محمد عبد المنعم

وشارك محمد عبد المنعم مدافع المنتخب الوطني مع نيس لمدة دقيقة واحدة فقط، حيث بدأ المباراة على مقاعد البدلاء ليشارك بدلا من هشام بوداوي في الدقيقة 89.

ترتيب نيس ولانس في الدوري الفرنسي

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد نيس إلى النقطة 37 في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الفرنسي، فيما يحتل لانس المركز السادس برصيد 33 نقطة.

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