تمت صيانته أمس وسقط بالمحافظ اليوم، تفاصيل جديدة في حادث أسانسير مستشفي كفر الزيات

شهد مستشفى كفر الزيات العام بمحافظة الغربية، اليوم السبت، حادثً سقوط أسانسير المستشفى أثناء تواجد محافظ الغربية اللواء أشرف الجندي وعدد من النواب والشخصيات العامة به، ليسقط إلى الطابق الأرضي على مسافة تزيد على 30 سم، بعيدًا عن مستوى باب الخروج.

وكشف مصدر داخل المستشفى أن الأسانسير، الذي تم إجراء أعمال صيانة له أمس استعدادًا للزيارة، كان مخصصًا لحمولة خمسة أشخاص فقط، إلا أن عدد المتواجدين داخله تجاوز هذا الحد، حيث ضم كلًا من محافظ الغربية، ومصور المحافظ، والنائب حسام الخولي نائب رئيس حزب مستقبل وطن، والنائب محمد عريبي عضو مجلس الشيوخ، ورجل الأعمال أحمد الباز، بالإضافة إلى اثنين آخرين.

وأوضح المصدر أن زيادة الحمولة تسببت في هروب الفرامل، مما أدى إلى سقوط الكابينة.

وأكد المصدر ذاته أن الحادث لم يسفر عن أي إصابات بين محافظ الغربية ومرافقيه، مشيرًا إلى أن الواقعة كانت خارجة عن الإرادة، وأن السبب الرئيسي وراءها هو الحمولة الزائدة.

وكان محافظ الغربية ومرافقوه قد استقلوا الأسانسير عقب افتتاح قاعتي حضانات جديدتين بالمستشفى، وأثناء نزولهم للطابق الأرضي، تعرض الأسانسير للعطل، ليسقط في البدروم بدلًا من التوقف في الطابق المحدد، قبل أن يتم فتح الباب وإخراج المحافظ ومرافقيه بسلام، ليغادروا المستشفى عقب الحادث.





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