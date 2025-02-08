مدبولي يشارك في المنتدى الأول لهيئة التأمين الصحي الشامل بالعاصمة الإدارية غدًا

يشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، غدًا الأحد، فعاليات المنتدى الأول لهيئة التأمين الصحي الشامل، الذي يُعقد تحت عنوان "الدور الريادي للقطاع الخاص في تحقيق نظم صحية شاملة ومستدامة"، وذلك بأحد فنادق العاصمة الإدارية الجديدة.

يعقد المنتدى في إطار جهود الحكومة لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال الرعاية الصحية، وتوسيع نطاق تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، التي تهدف إلى تحقيق تغطية صحية متكاملة لجميع المواطنين، وفقًا لأفضل المعايير العالمية.

ومن المقرر أن يشارك في المنتدى عدد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين، بالإضافة إلى ممثلي كبرى المؤسسات الصحية والاستثمارية، وشركات التأمين، لمناقشة سبل دعم وتمويل المنظومة الصحية، ودور القطاع الخاص في تطوير الخدمات الصحية وتحقيق الاستدامة المالية للمنظومة.

يُذكر أن منظومة التأمين الصحي الشامل تمثل أحد أهم المشروعات القومية التي تعمل الدولة على تنفيذها، بهدف تحسين جودة الخدمات الصحية وضمان وصولها لجميع المواطنين، مع العمل على تحقيق التكامل بين الجهات المعنية في تقديم الرعاية الطبية.

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