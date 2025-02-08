الهلال يتعادل مع ضمك 2ـ 2 ويفرط في صدارة الدوري السعودي

تعادل فريق ضمك مع نظيره الهلال، بهدفين لكل فريق نظيف في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب ستاد مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية، ضمن منافسات الجولة 19 من الدوري السعودي للمحترفين.

وسجل الهلال الهدف الأول عن طريق لاعبه ماركوس ليوناردو في الدقيقة 32 بينما سجل الهدف الثاني اللاعب سافيتش في الدقيقة 77.

وسجل ثنائية فريق ضمك اللاعب حبيبو ديالو في الدقائق 50 و73.

وغاب طارق حامد المحترف في صفوف فريق ضمك عن مباراة الفريق أمام الهلال.

تشكيل ضمك أمام الهلال



تشكيل الهلال أمام ضمك في الدوري السعودي

ترتيب الهلال وضمك في الدوري السعودي

وبتلك النتيجة يحتل الهلال المركز الثاني في دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 47 نقطة، بينما ياتي ضمك في المركز الـ 11 برصيد 23 نقطة.

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