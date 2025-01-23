الخميس 23 يناير 2025
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ثقافة وفنون

أحمد حلمي: أشعر بالقلق عند لقاء الجمهور كل مرة على المسرح

أحمد حلمي، فيتو
أحمد حلمي، فيتو

بدأ  الفنان أحمد حلمي الليلة عرض أولى ليالي مسرحيته الجديدة “بني آدم”، على مسرح بكر الشدي بمنطقة البوليفارد بمدينة الرياض، وسط حضور مكثف، حيث رفع المسرح شعار كامل العدد، بعد نفاد تذاكر الليلة الأولى من العرض.

 

ومن جانبه أكد الفنان أحمد حلمي في تصريحات خاصة لـ “فيتو”، أنه رغم سعادته الكبيرة للقاء الجمهور بالمسرح، إلا أنه يشعر بالقلق في كل مرة يعرض بها مسرحيته.

 

وأضاف حلمي أن أكثر شيء يتسبب له في الخوف هو رد فعل الجمهور الفوري، فالمسرح ليس كالسينما أو الدراما التليفزيونية، حيث يتلقى الفنان نتيجة عمله بشكل لحظي، ومن الممكن أن يتسبب رد فعل الجمهور في صدمة له إذا كان العمل غير جيد، إلا أنه سعيد للغاية بردود الأفعال التي تلقاها خلال الأعمال المسرحية التي قدمها مؤخرًا في مصر والمملكة العربية السعودية.

 

مسرحية أحمد حلمي الجديدة 

 ويشارك في بطولة المسرحية بجانب حلمي، الفنان حمدي الميرغني ومصطفى خاطر وإيمان السيد ومحمد جمعة وعماد رشاد وأحمد الرافعي وآخرون.

في جانب آخر يعود الفنان أحمد حلمي للسينما من خلال فيلم جديد يستعد لتصويره خلال الفترة القليلة القادمة.

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أحمد حلمي الفنان أحمد حلمي مسرحية بني آدم

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