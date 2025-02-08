السبت 08 فبراير 2025
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الشاعر التشيلي ثيودورو إلساكا يزور مكتبة الإسكندرية

الشاعر التشيلي ثيودورو
الشاعر التشيلي ثيودورو إلساكا في زيارة لمكتبة الإسكندرية

قام  ثيودورو إلساكا أحد أبرز الشعراء من دولة تشيلي بزيارة مكتبة الإسكندرية اليوم، لتفقد معالمها مثل قاعة الإطلاع الرئيسية والمتاحف والمعارض الموجودة داخل المكتبة، مثل معرض الإسكندرية عبر العصور، ومعرض شادي عبد السلام، كسوة الكعبة المشرفة، ومتحف المخطوطات ومتحف الآثار.

 

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وأثناء الجولة قدم الشاعر التشيلي مجموعة من الكتب كإهداء إلي مكتبة الإسكندرية، تحمل عدة عناوين أبرزها؛ "قبيلة الكلمة"، "الاحتفال باللحظة"، "رحلة البرق"، "مرآة التدخين وجزيرة الفصح".

وأكد ثيودورو إلساكا على التأثير العميق للثقافة العربية في الأدب اللاتيني، مشيرًا إلى أن هناك الكثير من المفردات والأنماط الأدبية التي تعكس هذا التأثير، ليس فقط في الشعر، وإنما أيضًا في السرد الروائي. كما أعرب عن أمله في ترجمة المزيد من أعماله إلى الإنجليزية والفرنسية، كما يأمل في رؤية ترجمات أكثر لقصائده باللغة العربية، ليتمكن من إيصال صوته الشعري إلى جمهور أوسع في العالم العربي.

وفى ختام الزيارة أعرب ثيودورو عن سعادته البالغة لزيارة المكتبة مبديًا إعجابه بما تحتويه من كنوز معرفية وتراثية، ومشيدًا بالدور الثقافي والتنويري الكبير لمكتبة الإسكندرية على الصعيدين المحلي والدولي.

جدير بالذكر أن الشاعر ثيودورو إلساكا هو كاتب مقالات، وراوي، وفنان تشكيلي، وعالم أنثروبولوجيا، ومصور استكشافي، وهو أيضًا عضو في المجلس الفخري لمؤسسة غابرييلا ميسترال، نيويورك، وعضو في جمعية كتاب تشيلي منذ أوائل الثمانينيات.


وحصل على العديد من الجوائز منها؛ جائزة ميهاي إمينسكو عن نثره رومانيا (2013)، وجائزة شعراء العوالم الأخرى التي يمنحها صندوق الشعر الدولي إسبانيا (2014)، وجائزة روبين داريو التي يمنحها المعهد الأدبي والثقافي الإسباني في كاليفورنيا. وتم الاستشهاد بأعماله في أكثر من 200 مطبوعة في تشيلي والخارج، من مختارات، مقالات، قواميس، موسوعات، ودراسات نقدية.

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