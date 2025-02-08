الاحتلال يشن غارة جوية على موقع لحزب الله في البقاع

قصفت طائرة تابعة لـ جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، موقعًا لجماعة حزب الله اللبنانية في منطقة البقاع شرقي لبنان، حسبما أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي.

الاحتلال يقصف موقعا لحزب الله بالبقاع

وقال أدرعي عبر حسابه على منصة “إكس”: "أغارت طائرة لسلاح الجو بتوجيه من هيئة الاستخبارات في وقت سابق اليوم في منطقة البقاع على عناصر من حزب الله".

وادعى أن الغارة الإسرائيلية جاءت "بعد أن تم رصدهم داخل موقع إنتاج وتخزين وسائل قتالية استراتيجية للتنظيم".

جيش الاحتلال يواصل هجماته في لبنان

وزعم أدرعي أن "جيش الاحتلال يواصل العمل لإزالة كل تهديد بناء على التفاهمات بين إسرائيل ولبنان وهو مصمم على الحفاظ على التفاهمات وذلك لمنع اعادة تموضع وتسلح لحزب الله" بحسب تعبيره.

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