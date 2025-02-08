حماس تكشف رسائل ما بين السطور في مشاهد تسليم الأسرى الإسرائيليين (فيديو)

قال وليد الكيلاني القيادي في حركة حماس: إن تعامل المقاومة مع الأسرى الإسرائيليين جزء من أخلاقياتنا أمام العالم، رغم أن الأسرى الفلسطينيين يعاملون أسوأ معاملة في سجون الاحتلال ".

هدف عملية طوفان الأقصى

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة "الحدث اليوم إن عملية طوفان الأقصى أو 7 أكتوبر كان من أهدافها تخليص هؤلاء الأسرى الفلسطينيين الذين يعانون في سجون الاحتلال الإسرائيلي، ومنهم من قضى 40 عاما في زنازين الاحتلال ومنهم فقد كل ما يملك، واليوم نرى أخلاقيات المقاومة مع الأسرى الإسرائيليين".

الحالة الصحية والنفسية للأسرى الإسرائيليين

وتابع القيادي بـ حركة حماس أن الأسرى الإسرائيليين يخرجون وهم بصحة وحالة نفسية جيدة بينما الأسرى الفلسطينيون يعانون من الأمراض، وكلهم بحاجة إلي الرعاية الطبية بالمستشفيات".

مشاهد تسليم الأسرى الإسرائيليين

ولفت إلى أن تسليم الأسرى الإسرائيليين أكبر من كونها عملا ولكنها حربا نفسيا على العدو الإسرائيلي، والمقاومة الفلسطينية استطاعت الحفاظ على الأسرى ،ولو أرادت أن تحافظ على قيادتها لكانت وضعت هؤلاء القادة الكبار الذين استشهدوا في الأماكن المتواجد بها الأسرى الإسرائيليون".

وأختتم إن إسرائيل حاولت أن تخلق صورة للمقاومة بأنها إرهابية وتخريبية، ولكنها وجدت نفسها أمام صورة جديدة من خلال مشاهد تسليم الأسرى الإسرائيليين، ولا تستطيع أن تتلاعب بهذه الصورة لأن العالم أجمع يراها عبر الشاشات، ومشاهد التسليم كانت بمثابة فيلم وثائقي حي يراه العالم، وأظهرت المقاومة ككيان منضبط قادر على فرض قواعد الاشتباك".





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