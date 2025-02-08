شوط أول سلبي بين زد والبنك الأهلي في الدوري المصري

الدوري المصري، تعادل فريق زد مع نظيره البنك الأهلي بنتيجة 0-0، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما اليوم السبت على إستاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

تشكيل زد أمام البنك الأهلي

في حراسة المرمى: علي لطفي.

في خط الدفاع: سامح إبراهيم، محمد إسماعيل، أحمد طارق، محمد أشرف.

في خط الوسط: بيتر موتوموسي، أحمد الصغيري، ماتا ماجاسا.

في خط الهجوم: مصطفى سعد ميسي، مصطفى زيكو، شادي حسين.

تشكيل البنك الأهلي أمام زد

حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطى

في خط الدفاع: سعيدو سيمبورى، داو سيريل، محمد بسيونى، اسحاق يعقوبو.

في خط الوسط: سيرجى اكا، أحمد ربيع، محمد إبراهيم، جريندو

في خط الهجوم: أسامة فيصل، ياو أنور.

وجاءت قائمة البدلاء على النحو التالى: احمد صبحى، محمد فتحى، احمد ياسر ريان، خالد عبد الشافى، مصطفى عبد الرحيم، أمير مدحت، احمد مدبولى، احمد سعيد، حسن أحمد.

ترتيب البنك الأهلي وزد بالدوري

ويحتل فريق البنك المباراة المركز الثامن برصيد 17 نقطة، حصدها من 11 مباراة، حقق الفوز فى 5 وتعادل فى 2 وخسر 4

ويحتل فريق زد المركز الـ 12 برصيد 14 نقطة، حصدهم من 11 مباراة، حقق الفوز فى 3 وتعادل فى 5 وخسر 3.

حكام مباراة البنك الاهلي ضد زد اف سي

وأعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة وجيه أحمد، أسماء حكام مباريات اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الثانية عشر الدوري المصري الممتاز.. وجاءت حكام البنك الأهلي وزد على النحو التالي:

حكام مباراة البنك الأهلي وزد، فيتو

المباراة يديرها طاقم حكام مكون من أحمد الغندور حكما للساحة ويعاونه كل من مصطفى عطية مساعد أول وماجد المليجي مساعد ثاني وصبحي العمراوي حكمًا رابعًا، ومحمد الحنفي حكم فيديو ومصطفى عثمان حكم فيديو مساعد.

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