الحفار "سايبم 10000" يعود للعمل في حقل ظهر (فيديو)

الحفار “سايبم 10000”، نشر مجلس الوزراء اليوم فيديو لجولة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في موقع حقل ظهر للغاز الطبيعي شمال بورسعيد، حيث تفقد الحفار "سايبم 10000" بعد عودته لاستئناف أعمال الحفر والاستكشاف.

رافقه خلال الزيارة المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وعدد من مسؤولي شركة إيني الإيطالية، حيث كان في استقبالهما فرانشيسكو جاسباري، مدير عام شركة إيني، ومارتينا أوبيتسى، رئيسة منطقة شمال إفريقيا والمشرق العربي بالشركة.

مدبولي: تعزيز إنتاج الغاز وفق خطط الدولة

خلال الجولة، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن عودة الحفار "سايبم 10000" تأتي ضمن جهود الدولة لدعم قطاع البترول وزيادة معدلات الإنتاج من البترول والغاز وفقًا للخطط الموضوعة بالتعاون مع الشركاء الدوليين، وذلك لتلبية احتياجات المواطنين وقطاعات الدولة المختلفة من الطاقة. وأضاف أن الحكومة تعمل على تعزيز الإنتاج المحلي، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مما يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة.

وزير البترول: استئناف الحفر باستخدام التكنولوجيا الحديثة

من جانبه، أوضح المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن عودة الحفار "سايبم 10000" سوف تسهم في استئناف أعمال الحفر لآبار جديدة داخل حقل ظهر، وذلك باستخدام أحدث التقنيات في المياه العميقة بمنطقة الامتياز، بما يعجل من إضافة كميات جديدة إلى الإنتاج فور انتهاء أعمال الحفر.

وأشار الوزير إلى أن هذه الخطوة تأتي تتويجًا للجهود المكثفة التي بذلها قطاع البترول المصري على مدار الأشهر الستة الماضية، في إطار برنامج عمل الحكومة لدفع عجلة الإنتاج، عبر التركيز على أنشطة البحث والاستكشاف والتنمية، وتحفيز الشركات العاملة في القطاع من خلال تقديم حوافز استثمارية وسداد دفعات دورية من مستحقات الشركاء، مما يسهم في تحقيق استقرار مالي للقطاع، وتشجيع الشركات على الاستثمار في مشروعات جديدة.

"سايبم 10000".. حفار عملاق يدعم خطط التوسع

يُعد الحفار "سايبم 10000" واحدًا من أحدث سفن الحفر في المياه العميقة عالميًا، حيث يتمتع بقدرة على الحفر حتى 30 ألف قدم (9144 مترًا)، في أعماق تصل إلى 10 آلاف قدم (3048 مترًا). ويبلغ طوله نحو 228 مترًا، وعرضه 42 مترًا، وهو مجهز بأحدث أنظمة الحفر المزدوجة وتقنيات اختبار الآبار، مما يجعله أداة أساسية في خطط تطوير حقل ظهر وزيادة إنتاج الغاز الطبيعي.

إيني: التزام كامل بتطوير الإنتاج وزيادة الاحتياطيات

خلال الزيارة، أكد مسؤولو شركة إيني الإيطالية، الشريك الرئيسي في حقل ظهر، أنهم ملتزمون بمواصلة الاستثمار في قطاع الطاقة المصري، والعمل على رفع معدلات الإنتاج من الحقل من خلال تطبيق أحدث التقنيات في الحفر والإنتاج.

كما أوضح فرانشيسكو جاسباري، رئيس شركة أيوك برودكشن (التابعة لإيني في مصر)، أن الشركة تواصل تكثيف عمليات البحث والاستكشاف، وخاصة في منطقة امتياز نور، بهدف اكتشاف مكامن جديدة تضيف إلى احتياطيات الغاز المصرية.

تأثير استئناف الحفر على الاقتصاد المصري

تُعد هذه التطورات في حقل ظهر خطوة رئيسية نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مما يساهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتقليل فاتورة الاستيراد. كما يعزز من قدرة مصر على تصدير الغاز للأسواق الإقليمية والدولية، مما يدعم مكانتها كمركز إقليمي للطاقة في منطقة شرق المتوسط.

متابعة حكومية مكثفة لملف الطاقة

تؤكد زيارة الدكتور مصطفى مدبولي لحقل ظهر أن الدولة المصرية تواصل دعمها الكامل لقطاع البترول والغاز، عبر تقديم الحوافز والتسهيلات للاستثمارات الأجنبية، بما يضمن استمرار النمو في هذا القطاع الحيوي.

وفي ختام جولته، شدد رئيس الوزراء على أهمية تكثيف الجهود لزيادة الإنتاج، وتعزيز التعاون مع الشركات العالمية الرائدة في هذا المجال، لضمان تحقيق أهداف الدولة في قطاع الطاقة خلال المرحلة المقبلة.

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