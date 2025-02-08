قصة الحفار "سايبم 10000".. هل يصبح مفتاح تحقيق طفرة في إنتاج الغاز؟

عودة الحفار "سايبم 10000" إلى حقل ظهر، شهد حقل ظهر للغاز الطبيعي في شمال بورسعيد عودة الحفار العملاق "سايبم 10000" لاستئناف عمليات الحفر والتنقيب، وذلك في إطار خطة الدولة لتعزيز إنتاج الغاز الطبيعي وتقليل الفاتورة الاستيرادية.

وتأتي هذه الخطوة بعد جهود مكثفة من وزارة البترول والثروة المعدنية لضمان استمرار أعمال الاستكشاف والتنمية باستخدام أحدث التقنيات العالمية.

مدبولي يتفقد الحفار "سايبم 10000" في حقل ظهر

زار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، موقع حقل ظهر لتفقد أعمال الحفر التي استؤنفت حديثًا باستخدام الحفار "سايبم 10000"، وذلك بحضور المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، ومسؤولي شركة إيني الإيطالية، الشريك الاستراتيجي لمصر في هذا المشروع العملاق.

وأكد رئيس الوزراء خلال الزيارة أن الدولة تضع ملف زيادة إنتاج الغاز الطبيعي على رأس أولوياتها، مشيرًا إلى أن التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، خاصة الشركات العالمية مثل إيني، يمثل ركيزة أساسية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة.

مواصفات "سايبم 10000".. تكنولوجيا متطورة للحفر في المياه العميقة

يُعد الحفار "سايبم 10000" أحد أحدث أجهزة الحفر في المياه العميقة، حيث يتميز بإمكانيات تكنولوجية متطورة تتيح له الحفر حتى 30 ألف قدم (9144 مترًا)، على عمق مياه يصل إلى 10 آلاف قدم (3048 مترًا). كما أنه مزود بـ 6 محركات بقوة إجمالية تبلغ 42 ألف كيلوواط، مما يجعله قادرًا على العمل في أصعب الظروف البحرية.

ويمثل الحفار الإيطالي العملاق جزءًا أساسيًا من استراتيجية تطوير حقل ظهر، حيث يساهم في حفر آبار جديدة باستخدام تقنيات متقدمة تساعد في زيادة الإنتاج وتقليل زمن الحفر، مما يسهم في الإسراع بعمليات الاستكشاف وضخ كميات جديدة من الغاز إلى الشبكة القومية.

أهمية عودة الحفار "سايبم 10000" لمستقبل الغاز في مصر

أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن عودة الحفار "سايبم 10000" تعد خطوة محورية في تعزيز إنتاج الغاز الطبيعي، حيث ستساهم في تسريع أعمال الحفر داخل حقل ظهر، الذي يُعد أكبر حقل غاز في البحر المتوسط.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل وفق خطة طموحة لزيادة معدلات إنتاج الغاز بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية، مع التركيز على تطوير الحقول القائمة واكتشاف احتياطيات جديدة من خلال تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف.

تأثير تطوير حقل ظهر على الاقتصاد المصري

يعد حقل ظهر أحد أهم الاكتشافات الغازية في مصر والمنطقة، حيث يلعب دورًا محوريًا في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز، وتقليل فاتورة الاستيراد، وتعزيز الصادرات المصرية من الغاز الطبيعي المسال.

وتسعى الحكومة المصرية من خلال هذا المشروع إلى:

تعزيز الإنتاج المحلي من الغاز لتلبية احتياجات السوق المحلي.

لتلبية احتياجات السوق المحلي. تقليل الاعتماد على الاستيراد وخفض فاتورة الطاقة.

وخفض فاتورة الطاقة. تحقيق فائض للتصدير وتعزيز العوائد الاقتصادية من قطاع الطاقة.

وتعزيز العوائد الاقتصادية من قطاع الطاقة. تحفيز الاستثمارات الأجنبية في قطاع البترول والغاز.

هل يصبح "سايبم 10000" نقطة تحول في إنتاج الغاز المصري؟

مع استئناف أعمال الحفر في حقل ظهر وعودة الحفار سايبم 10000 إلى العمل، تزداد التوقعات بتحقيق طفرة في إنتاج الغاز الطبيعي، مما يعزز مكانة مصر على خريطة الطاقة العالمية.

ويظل التساؤل الأبرز: هل يصبح "سايبم 10000" المفتاح الحقيقي لتحقيق طفرة في إنتاج الغاز المصري؟ الإجابة تتوقف على مدى نجاح العمليات الجارية، والتزام الدولة باستراتيجية مستدامة لتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الشراكات الدولية في قطاع الطاقة.

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