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اجتماع موسع لتعليم الإسكندرية لمناقشة تحليل نتائج الشهادة الإعدادية

اجتماع تعليم الإسكندرية
اجتماع تعليم الإسكندرية

عقد الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية، اليوم السبت، اجتماعا موسعا وذلك لمناقشة تحليل نتائج الشهادة الإعدادية من خلال تحليل نتائج المواد الدراسية ونتائج الإدارات ونتائج المدارس ودراسة معدلات ارتفاع أو انخفاض النتائج والعمل على تعزيزها ومتابعة أوجه القصور.

 

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جاء ذلك في ضوء توجيهات الوزير محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، بالاستعداد للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2024 / 2025، وبحضور نجلاء سليم وكيل المديرية وأميرة جبر مدير عام الشئون التنفيذية ومديري عموم الإدارات التعليمية مع موجهي عموم وموجهي أوائل وموجهي المواد الدراسية الأساسية ومديري المراحل التعليمية بالمديرية.

 

وشدَّد مدير المديرية على أهمية دور التوجيهات الفنية، فهي ركيزة أساسية داعمة للمعلم من حيث التنمية المهنية المستمرة ونقل الخبرات مما يسهم في النهوض والارتقاء بالعملية التعليمية، مؤكدًا على ضرورة استثمار المتابعات الميدانية في نقل وتبادل الخبرات وتقديم الدعم الفني للمعلمين.

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الفريق أحمد خالد الدكتور عربي أبوزيد بمحافظة الاسكندرية الشهادة الاعدادية الوزير محمد عبد اللطيف

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