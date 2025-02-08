السبت 08 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم السبت 8-2-2025 في عمان

أسعار الذهب اليوم
أسعار الذهب اليوم في عمان، فيتو

ننشر سعر جرام الذهب في عمان خلال تعاملات اليوم السبت وفقا لآخر التحركات اليومية فى قطاع المشغولات الذهبية.

وجاءت أسعار الذهب اليوم في عمان بالريال العماني كالتالي:

سعر الذهب عيار 24 بـ 35 ريالا عمانيا.
وسجل سعر الذهب عيار 22 نحو 32 ريالا عمانيا.
كما سجل سعر الذهب عيار 21  نحو  31 ريالا عمانيا.
وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 26 ريالا عمانيا.

 

 

العوامل المؤثرة في أسعار الذهب

ومن بين العوامل المؤثرة فى أسعار الذهب السعر فى البورصات العالمية والذي ينعكس بشكل لحظى على الأسعار فى الصاغة والمحال الداخلية.

أما ثانى هذه العوامل فهى أسعار النفط والتى لها تأثير وعلاقة وطيدة بأسعار المعدن النفيس ويؤثر فى تحريك أسعاره.

وثالث هذه العوامل: سعر صرف الجنيه أمام الدولار، والذى يساهم ضمن العوامل الأخرى فى تحريك الأسعار، وكلما شهد تحسنا شهدت أسعار المعدن النفيس تحسنا واستقرارا.

ورابعا: عمليات البيع والشراء فكلما ارتفع الطلب على المعدن أدى ذلك إلى تحريك سعرها فى الأسواق المختلفة والعكس.

وأخيرا حالات السلم والحرب والظروف الدولية والحروب التجارية والتى من شأنها هى الأخرى تحريك أسعار الذهب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اسعار الذهب اليوم اسعار الذهب اليوم السبت اسعار الذهب اليوم في عمان الاسعار العالمية الأسعار العالمية للذهب البورصات العالمية الأسعار العالمية للذهب في البورصة البورصات العالمية الذهب عيار 18 الذهب عيار 21 الذهب اليوم السبت قطاع المشغولات الذهبية سعر جرام الذهب في عمان سعر الذهب عيار 24 سعر الذهب عيار 18
ads

الأكثر قراءة

الخطيب يحسم منصب مدير الكرة بالأهلي، هذا الاسم الأقرب

رد ناري من السلطة الفلسطينية على تصريحات نتنياهو ضد السعودية

قصة الحفار "سايبم 10000".. هل يصبح مفتاح تحقيق طفرة في إنتاج الغاز؟

الزمالك يقيد أحمد الجفالي وصلاح مصدق في القائمة المحلية والأفريقية

سعرالفاكهة اليوم،الفراولة تسجل 32 جنيهًا بسوق العبور اليوم السبت

الغضب يجتاح إسرائيل بسبب إلقاء الأسرى كلمات على منصة التسليم

بنفس مصير بشار الأسد، تهديد أمريكي لرئيس دولة عربية

نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2025 برقم الجلوس عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

منوعات

المزيد

صورة جديدة تجمع بين العاهل الأردني وحفيدته

ترامب يخالف بايدن ويتعهد بحظر "المصاصات الورقية"، ما القصة؟

خطر الشاشات على ذكاء طفلك.. دراسة حديثة تجيب

دراسة حديثة تفجر مفاجأة، هل الحياة الفضائية موجودة في أعماق المحيطات؟

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الذهب اليوم السبت 8-2-2025 في عمان

أسعار الزيت في الأسواق مساء اليوم السبت 8-2-2025

أسعار الذهب تواصل الصعود فى البورصة العالمية

البسلة تبدأ من 9 جنيهات، أسعار الخضار اليوم السبت في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

الشروط والمؤهلات المطلوبة للتقديم لوظائف معلم مادتي الدراسات الاجتماعية والعلوم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز التصدق من مال الزوج دون علمه؟ الأزهر للفتوى يجيب

تفسير حلم توزيع الخبز في المنام وعلاقته بسماع أخبار سارة قريبا

ما الفرق بين زكاة المال وزكاة الزروع والثمار؟ أمين الفتوى يوضح

المزيد
الجريدة الرسمية