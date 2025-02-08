السبت 08 فبراير 2025
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محافظات

مصرع طفل دهسًا أسفل عجلات القطار شرق الإسكندرية

الاسكندرية
الاسكندرية

لقى طفل مصرعه بعزبة الموظفين بمحافظة الإسكندرية اليوم،  أثناء عبوره شريط السكة الحديد شرق المحافظة 

 

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وكان  اللواء حسن عطية، مدير أمن الإسكندرية، تلقى إخطارا من العميد ياسر القطان، مأمور قسم شرطة الرمل ثان، يفيد بورود بلاغ بمصرع طفل، صدمه القطار أمام عزبة الموظفين بدائرة القسم.

 

على الفور انتقل إلى مكان البلاغ مأمور وضباط مباحث القسم رفقة سيارة إسعاف، وبالمعاينة والفحص تبين أنه اثناء سير القطار رقم 911 ركاب القادم من محطة القاهرة باتجاه محطة الإسكندرية، اصطدم بالطفل مصطفى.ع.ب، 9 سنوات اثناء عبوره شريط السكة الحديد، من مكان غير مخصص لعبور المشاة، نما أدى إلى وفاته في الحال، ولم يؤثر الحادث على حركة سير القطارات.

وبسؤال والدة الطفل المتوفى وشاهدى رؤية أيدوا ما جاء بالفحص، وقرروا أن القطار اصطدم بالطفل حال عبوره شريط السكة الحديد، ولم يتهموا أحد بالتسبب في وفاة الطفل، تم نقل الجثة الي مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

وكان قد قررت النيابة العامة بالإسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث حول مصرع طفل بعد صدمه القطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد بالقرب من قرية عزبة الموظفين، بمنطقة أبيس شرق الإسكندرية، بدائرة قسم شرطة الرمل ثان، وندب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي على الجثمان والتصريح بدفن الجثة بعد الانتهاء من ذلك، وسؤال شهود العيان عن الواقعة.

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مدير أمن الإسكندرية بمحافظة الاسكندرية بعزبة الموظفين السكةالحديد العميد ياسر القطان

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