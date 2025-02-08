السبت 08 فبراير 2025
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حوادث

تأجيل محاكمة طالبة متهمة بالتعدي على زميلتها أمام مدرسة بسراي القبة

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قررت محكمة الطفل بالأميرية، تأجيل محاكمة الطالبة المتهمة بالتعدي على زميلتها أمام مدرسة بسرايا القبة مخلي سبيلها، وإصابتها بجرح قطعي في الوجه بمعاونة صديقها لجلسة 4 مارس المقبل.
 

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وكشف التقرير الطبى للمصابة أنها مصابة بجرح طعني في الوجه، واستلزم خياطة 40 غرزة ويستلزم فترة علاج أكثر من 21 يوما.

كان قسم شرطة الزيتون تلقى إخطارا بنشوب مشاجرة بين طالبتين بأحد شوارع منطقة سرايا القبة، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة إلى مكان الواقعة.


وبالتحري تبين نشوب مشاجرة بين ش. هـ، 15 سنة، وبين زميلتها  15 سنة بسبب تنمر الأخيرة على الأولى، وأضافت التحريات أن المتهمة طعنت المجني عليها بسلاح أبيض في وجهها.
 

تحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيق.

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محكمة الطفل بالاميرية قسم شرطة الزيتون سرايا القبة

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