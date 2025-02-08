أسعار الذهب تواصل الصعود فى البورصة العالمية

تواصل الأسعار العالمية للذهب تحقيق المكاسب فى البورصة العالمية، مدفوعة بالحروب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين.

صعدت أسعار الذهب في جلسة الجمعة لتحقق سادس مكسب أسبوعي على التوالي.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 2861.07 دولار للأونصة، مرتفعا أكثر من 2% هذا الأسبوع.

وسجل الذهب أعلى مستوى على الإطلاق عند 2886.62 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4% إلى 2887.60 دولار عند التسوية.

الذهب استثمار أمان فى أوقات الغموض

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أشعل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حربا تجارية بعد أن نفذ تهديده بفرض رسوم جمركية على الصين، لكنه منح المكسيك وكندا مهلة شهر واحد.

ويستخدم الذهب كاستثمار آمن في أوقات الغموض السياسي والمالي.

وأظهر تقرير صادر عن وزارة العمل أن الاقتصاد الأميركي أضاف 143 ألف وظيفة في يناير/ كانون الثاني، مقارنة بتوقعات خبراء بإضافة 170 ألف وظيفة، وبلغ معدل البطالة أربعة بالمئة مقارنة بتوقعات بلغت 4.1%.

الاستثمار في الذهب من أهم أدوات الاستثمار

الاستثمار فى الذهب من أهم أدوات الاستثمار التي يستخدمها المستثمرون لتحقيق أهدافهم المالية نظرًا لما يمتلكه الذهب من مميزات تجعل الاستثمار فيه خيارًا ذكيًّا، ومن هذه المميزات الآتي:

الاستثمار فى المعدن الأصفر وسيلة لربح الأموال، حيث إنه تزداد قيمته مع مرور الزمن.

الاستثمار فى الذهب خاصة يساهم في الحفاظ على قيمة المال مع مرور الزمن.

الاستثمار فى الذهب يساعد فى بناء محفظة استثمارية قوية ومتنوعة.

الاستثمار فى الذهب وسيلة مهمة للادخار وللتحوط ضد مخاطر التضخم العالية.

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