بنفس مصير بشار الأسد، تهديد أمريكي لرئيس دولة عربية

ذكرت وسائل إعلام تونسية اليوم السبت، أن النائبة التونسية، فاطمة المسدي، طالبت السيناتور الأمريكي جو ويلسون بالاعتذار عن تصريحاته تجاه الرئيس التونسي قيس سعيد، معتبرة أنها تدخل سافر في الشؤون الداخلية لتونس.

سيناتور أمريكي يوجه تهديدا لرئيس تونس

وقالت النائبة التونسية، في منشور على حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي: "تهديدات ويلسون التي قال فيها إن قيس سعيد قد يشهد مصير بشار الأسد تجاوزت الحدود”.

وشددت النائبة التونسية على أن الرئيس قيس السعيد يمثل الشعب بتفويض شعبي كامل.

وكان ويلسون، عضو الكونجرس عن ولاية كارولاينا الجنوبية، قد شن هجومًا على سعيد، معتبرا إياه “دكتاتورا” وداعيا إلى فرض عقوبات على تونس حتى عودة الديمقراطية.

نائبة تونسية تهاجم سيناتور أمريكي

وأثار هذا الهجوم جدلا واسعا بين السياسيين والنشطاء التونسيين، الذين انتقدوا تصريحاته.

وفي رد على المسدي، أصر ويلسون على موقفه، قائلًا في رسالة عبر منصة “إكس” إنه “لن يعتذر عن الدفاع عن الديمقراطية” وأن تونس ستواجه مصيرا مشابها للنظام السوري السابق.

وتصريحات ويلسون جاءت في وقت يشهد فيه الرئيس تونسي قيس سعيد تحديات اقتصادية واجتماعية كبيرة، مع تأكيده المستمر على رفض التدخلات الخارجية في شؤون تونس.

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