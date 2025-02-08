السبت 08 فبراير 2025
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رياضة

جنى سعيد تحصد المركز الأول ببطولة الجمهورية التنشيطية لـ الكاراتيه

جنى سعيد تحصد المركز
جنى سعيد تحصد المركز الأول ببطولة الجمهورية للكاراتيه

الكاراتيه، حصدت جنى سعيد بطاح المركز الأول في بطولة الجمهورية التنشيطية للكاراتيه التي أقيمت باستاد القاهرة الدولي بمشاركة عدد من اللاعبين واللاعبات المسجلين بمراكز الشباب والأندية الرياضية.

وتبلغ اللاعبة جنى سعيد 11 عامًا وتتطلع بعد حصولها على المركز الأول إلى تحقيق أعلى المراكز في لعبة الكاراتيه من خلال التدريبات المكثفة والاستعداد القوي الذي تقوم به للمنافسة في جميع البطولات، تحت قيادة مدربها إيهاب المصري المدير الفني للكاراتيه بنادي النيل الرياضي بشبرا الخيمة.

 

محافظ كفر الشيخ يكرم بطل الكاراتيه

من ناحية أخرى، ‏كرّم اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، اللاعب عبدالرحمن وائل سعيد، لاعب نادى ناصر بفوه؛ لفوزه بالميدالية الذهبية في بطولة الجمهورية للكاراتيه لذوي الهمم التي أُقيمت باستاد القاهرة الدولي، تمهيدًا لانضمام بعض اللاعبين لمنتخب مصر للكاراتيه،  مقدمًا له التهنئة ولأسرته، وذلك بحضور الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة.

 

محافظ كفر الشيخ يشيد باللاعب عبد الرحمن سعيد

 وأعرب محافظ كفرالشيخ، عن فخره واعتزازه بالفوز الذى حققه البطل «عبدالرحمن سعيد» بذهبية بطولة الجمهورية في الكاراتيه لذوي الهمم، متمنيًا أن يكرمه قريبًا بطلًا عالميًا للكاراتيه، مشيدًا بإرادته القوية وعزيمته في المنافسة، مما يعكس الدعم الكبير الذي تقدمه الدولة للرياضيين ذوي الهمم، مؤكدًا أن هذا الإنجاز هو تتويج لخطة الدولة المصرية في الاهتمام بالملف الاجتماعي لذوي الهمم ورعاية الموهوبين رياضيًا، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، في رعاية أبنائنا الأبطال من ذوى الهمم.

 

من جانبه، أوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفرالشيخ، أن اللاعب عبدالرحمن سعيد، ابن نادي ناصر بفوه، فاز في مسابقة الكاتا فردي بنين – إعاقة بدنية حركية، لافتًا ن الاتحاد المصري للكاراتيه أقام البطولة تمهيدًا لانضمام المتميزين منها لمنتخب مصر، حيث تألق منتخب مصر لذوي الهمم في بطولة العالم التي أُقيمت في دبي في نوفمبر 2021، حاصلًا على المركز الأول على مستوى العالم، وسيشارك منتخب مصر في بطولة الكاراتيه القادمة في قبرص المقرر إقامتها في 26 إبريل 2025، بمشاركة 42 لاعبًا من الشباب والناشئين.

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