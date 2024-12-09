نادي ههيا يفوز ببطولة الدورى الممتاز فى الكاراتيه

قام الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية بتقديم التهنئة للاعبات نادى ههيا الرياضى والجهاز الفنى والإدارى فى رياضة الكاراتيه ومجلس إدارة النادى برئاسة المحاسب عاطف السيد لفوزهم ببطولة الدورى.

بطولة الدورى الممتاز فى الكاراتيه

وجاء ذلك بعد حصولهم على المركز الأول وحصدهم بطولة الدورى الممتاز للإتحاد المصرى للكاراتيه « شابات كوميتيه » للموسم الرياضى 2024 / 2025 محققين نتائج متقدمة على أندية الأهلى والزمالك ووادي دجلة.

أبطال نادى ههيا في الشرقية

كما قدم وكيل الوزارة التهنئة للاعبى وأبطال نادى ههيا الرياضى والجهاز الفنى والإدارى فى رياضة الكاراتيه ولمجلس إدارة النادى برئاسة المحاسب عاطف السيد ،بعد حصولهم على المركز الثانى فى بطولة الدورى الممتاز للإتحاد المصرى للكاراتيه « شباب كوميتيه » للموسم الرياضى 2024 / 2025

وأشاد عبد العظيم بمستوى الأداء الفنى والبدنى للاعبين واللاعبات خلال فعاليات البطولة وتقديم أفضل النتائج وظهورهم بالمظهر المشرف والتمتع بالروح الرياضية والحماس، مؤكدا على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لكل أبطالنا الرياضيين فى مختلف البطولات والرياضات فى إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والمهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية.

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