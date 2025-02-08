السبت 08 فبراير 2025
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محافظات

محافظ الإسكندرية يكلف بسرعة إنهاء أعمال الرصف بأبيس

رفع كفاءة الطرق
رفع كفاءة الطرق

 أكد الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية على جميع الجهات التنفيذية المسئولة عن أعمال رفع كفاءة الطرق وإعادة الشيء لأصله؛ بتسريع أعمال الرصف وترميم الحفر والمطبات بالشوارع والاستجابة لمطالب المواطنين بهذا الشأن بأسرع وقت ممكن.

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 وفي هذا الصدد، أوضح محافظ الإسكندرية أن هناك تنسيقا بين جميع الجهات التنفيذية للانتهاء في أسرع وقت من رصف أبيس ١و ٢  نطاق حي شرق، مشيرًا إلى أن نسبة تنفيذ أعمال الرصف بابيس الأولى قد بلغ ٨٥٪، حيث جار الانتهاء من رصف الشارع بداية من كوبري ابيس بطول كيلو، وفي أبيس الثانية بلغت نسبة تنفيذ أعمال الرصف ٩٠٪؜، وجار الانتهاء من رصف الشارع من المطافي وحتى المسجد الكبير.

 

وبناء على كثرة شكاوى المواطنين من سوء حالة الرصف بشارع الترعة المردومة بحي شرق.

 وأشار محافظ الإسكندرية إلى أنه جار العمل على رصف شارع الترعة المردومة والذي يعد من الشوارع الحيوية بنطاق حي شرق حيث بلغت نسبة أعمال الرصف بالشارع ٥٠٪؜.

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الفريق أحمد خالد حسن محافظ الإسكندرية حي شرق الطرق

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