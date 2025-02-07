ريال مدريد يضع خطة التدعيمات في الميركاتو الصيفي

كشفت بعض التقارير الصحفية في الساعات الماضية، عن خطة فريق ريال مدريد في الموسم القادم للتدعيمات الجديدة واللاعبين الراحلين عن الفريق.

لا يتوقف ريال مدريد عن التخطيط للمستقبل، ورغم نجاح الفريق في تجاوز بداية الموسم الصعبة، التي شهدت إصابات عديدة وصعوبة تأقلم النجم الجديد كيليان مبابي إلا أن الفريق ما زال ينافس على معظم البطولات.

وتعمل إدارة نادي ريال مدريد بقيادة فلورنتينو بيريز بالفعل على وضع الخطوط العريضة للموسم المقبل، مع ملفات ساخنة أبرزها مستقبل فينيسيوس جونيور، وسوق الانتقالات الصيفية.

ونشر موقع RMC Sport خطة نادي ريال مدريد في الموسم القادم من بعض الصفقات الجديدة وأيضًا موقفه من بعض اللاعبين الذين سيرحلون في حال تلقي عروض قوية لبيعهم.

رحيل مُحتمل لـ فينيسيوس جونيور

أصبح وضع النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور محور الجدل داخل أروقة النادي الملكي، حيث تلقى عرضًا مغريًا من أحد أندية الدوري السعودي، بقيمة مالية ضخمة تصل إلى مليار ريال سعودي لمدة خمس سنوات.

ورغم عدم اتخاذ أي قرار رسمي حتى الآن، فإن الضغوط المتزايدة والانتقادات التي تعرض لها اللاعب مؤخرًا، بالإضافة إلى التألق المتزايد لمبابي، قد تجعله يفكر في الرحيل.

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