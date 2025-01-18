السبت 18 يناير 2025
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رياضة

كرة السلة، أنس أسامة يجدد تعاقده مع الاتحاد السكندري

أنس أسامة، فيتو
أنس أسامة، فيتو

كرة السلة، أعلن مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي، تجديد تعاقد لاعب الفريق الأول لكرة السلة أنس أسامة، بعد فترة طويلة من المفاوضات.

يعد أنس أسامة واحدًا من أبرز لاعبي كرة السلة في مصر حاليًا، ومنذ انضمامه إلى صفوف زعيم الثغر، ساهم أنس بشكل كبير في تحقيق العديد من البطولات مع الفريق.

من جانبه، أعرب أحمد عمر، المدير الفني للفريق، عن سعادته بتجديد عقد أنس، مؤكدًا أن وجود لاعب بمستوى وخبرة أنس يعد إضافة كبيرة للفريق في البطولات القادمة، خاصة مع استعداد زعيم الثغر للمشاركة في بطولة BAL منتصف أبريل المقبل.

مصر تستضيف تصفيات أفريقيا سيدات

وعلى جانب آخر، أعلن الاتحاد المصري لكرة السلة، برئاسة عمرو مصيلحي، موافقة الاتحاد على تنظيم منافسات، التصفيات الأفريقية للمنطقة الخامسة للسيدات.

وجاءت موافقة اتحاد السلة على قرار استضافة التصفيات الأفريقية، خلال اجتماع مجلس إدارة الاتحاد الأخير.

ومن المقرر أن تقام التصفيات الأفريقية لسيدات كرة السلة، خلال الفترة من 3 وحتى 8 فبراير المقبل.

ويشارك في التصفيات 6 منتخبات كما يلي: "المنتخب المصري - المنتخب الكيني - منتخب جنوب السودان - منتخب أوغندا - منتخب بوروندي - منتخب تنزانيا".

وتقام منافسات تصفيات المنطقة الخامسة الأفريقية لكرة السلة، على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

ويقود الجهاز الفنى لمنتخب سيدات كرة السلة الكابتن عمرو عاصم مديرا فنيا، ومعه أحمد إبراهيم مدرب، عليا محمود مدرب مساعد، آلاء مصطفى إدارية، عبدالله عادل مخطط أحمال، فاطمة البرعى علاج طبيعى، محمد جابر محلل أداء، بينما إيمان جمال استشفاء.

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