السبت 08 فبراير 2025
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رياضة

بجانب المنازل، تداول صور ملعب مانشستر سيتي وليتون أورنيت عبر مواقع التواصل

ملعب بريسبان رود،فيتو
ملعب بريسبان رود،فيتو

 تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور ملعب "بريسبان رود" الذي يستضيف مباراة فريق مانشستر سيتي، وليتون أورينت، ضمن دور الـ32 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

 

وظهرت المساكن وشرفات المنازل بجانب ملعب بريسبان رود، كما تواجد عدد من المشجعين يتابعون اللقاء من المنازل.

وتأخر فريق مانشستر سيتي، أمام  ليتون أورينت بهدف دون رد في الشوط الأول من المباراة التي تقام حاليا   ضمن دور الـ32 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويشارك النجم عمر مرموش في مباراة اليوم، بعدما لعب ضد تشيلسي وآرسنال في الدوري الإنجليزي، حيث يأمل الفرعون المصري تسجيل هدفه الأول بقميص مانشستر سيتي.

 

تشكيل مانشستر سيتي أمام ليتون أورينت 

حراسة المرمى: أورتيجا.

خط الدفاع: اوريلي، رويس، دياز، ريكو لويس.

خط الوسط: نيكو جونزاليس، جوندوجان.

خط الوسط الهجومي: سافيو، ماكيتي، جاك جريليش.

خط الهجوم: عمر مرموش.

 


لم تحصل أي قناة عربية على حقوق بث الموسم الحالي من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

في حين أعلن مانشستر سيتي إذاعة المباراة عبر كل من BBC One, BBC iPlayer، كما ستذاع عبر قنوات فضائية أجنبية مثل Arena Sport 1، Arena Sport 1 Slovenia، Arena Sport 1 Croatia.


وتأهل مانشستر سيتي إلى تلك المرحلة من البطولة بعدما فاز على سالفورد سيتي بنتيجة 8/0، في حين أطاح ليتون أورينت بخصمه ديربي كاونتي من البطولة بفضل ركلات الترجيح، في المرحلة السابقة من الكأس.

وتعد تلك المباراة البروفة الأخيرة قبل صدام مانشستر سيتي ضد ريال مدريد، يوم الثلاثاء المقبل على ملعب "الاتحاد" في ذهاب الملحق المؤهل إلى دور الـ16.


وسيكون النجم المصري عمر مرموش متاحًا لـ مانشستر سيتي في تلك المرحلة من البطولة بعد ما أضافه النادي إلى القائمة، أمس الجمعة.

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