تعرف على الشهادات التي تم تخفيض الفائدة لها في البنك التجاري الدولي

أعلن البنك التجاري الدولي من خلال موقعه الرسمي عن تخفيض أسعار الفائدة بنسبة 3%.

وأوضح البنك أن قائمة الشهادات التي تم تخفيض أسعار الفائدة فيها كالتالي:

الشهادة الثلاثية "Premium" للعائد الشهري: تراجع العائد إلى 17% بدلا من 20% سنويا، ويبلغ الحد الأدنى لشراء الشهادة مليون جنيه.

- الشهادة الثلاثية "Plus" للعائد الشهري: انخفض سعر العائد إلى 16% بدلا من 19% سنويا، ويبلغ الحد الأدنى لشراء الشهادة 500 ألف جنيه.

- الشهادة الثلاثية"Prime": تراجع سعر العائد إلى 15% بدلا من 18% سنويا، ويبلغ الحد الأدنى لشراء الشهادة 100 ألف جنيه.

وقبل اجتماع البنك المركزي هناك عدد من الشهادات الحالية التي تصنف على إنها الأعلى في البنوك وذلك مع قرب اول اجتماع في عام 2025

ومن بين تلك الشهادات الاهلي حاليا في البنوك مايلي:

شهادات البنك الأهلي المصري

-الشهادة البلاتينية أجل سنة: يتراوح سعر العائد بين 23.5% للعائد الشهري و27% للعائد السنوي.

-الشهادة البلاتينية ذات أجل 3 سنوات للعائد المتدرج: يبلغ سعر الفائدة 30% في السنة الأولى و25% في السنة الثانية و20% في السنة الثالثة، ويصرف العائد سنويا.

-الشهادة البلاتينية أجل 3 سنوات للعائد الثابت: بلغ سعر الفائدة 21.5% سنويا يصرف العائد شهريا.

شهادات بنك مصر

-شهادة طلعت حرب آجل سنة: يتراوح سعر الفائدة بين 23.5% للعائد الشهري و27% للعائد السنوي.

-شهادة ابن مصر ذات أجل 3 سنوات للعائد المتدرج يتباين العائد حسب دورية صرف العائد.

ويتراوح سعر الفائدة في السنة الأولى بين 26% للعائد الشهري، و27% للعائد ربع سنوي و30% للعائد السنوي.

سعر الفائدة في السنة الثانية: يتراوح بين 22.5% للعائد الشهري، و23% للعائد ربع سنوي و25% للعائد السنوي.

سعر الفائدة في السنة الثالثة: يتراوح بين 19% للعائد الشهري، و19% للعائد ربع سنوي و20% للعائد السنوي.

-شهادة القمة أجل 3 سنوات للعائد الثابت: بلغ سعر الفائدة 21.5% سنويا يصرف العائد شهريا.

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