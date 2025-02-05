الأربعاء 05 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

جامعة كفر الشيخ تتأهل للتصفيات النهائية في مسابقة "إبداع 13"

طلاب جامعة كفر الشيخ
طلاب جامعة كفر الشيخ

تأهلت جامعة كفر الشيخ للتصفيات النهائية في مسابقة "إبداع 13"، التي تنظمها وزارة الشباب والرياضة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمشاركة الجامعات والمعاهد العليا والأكاديميات الحكومية المصرية.

 

  • رئيس جامعة كفر الشيخ يتحدث عن الطلاب المؤهلين

وأعلن الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة، عن تأهل الطالب أحمد رشدي الصردي إبراهيم من كلية الحقوق، والطالبة يوستينا يوسف منير يوسف، في مسابقة الطالب والطالبة المثاليين، بالإضافة إلى تأهل فريقين من الجامعة في مجال المبادرات المجتمعية.

txt

“روضة” ابنة كفر الشيخ تحصد فضية بطولة الجمهورية في تنس الطاولة

 

وضم الفريق الأول، المشارك بمبادرة "مُهدر.. مُزهر"، كلًا من محمود خالد عبد العزيز (كلية الهندسة)، مريم هاني بديع (كلية العلوم)، هشام حمدي أبو سعدة (كلية الذكاء الاصطناعي)، عبد الغني ضياء عبد الغني (كلية الهندسة)، ومريم عادل محمود (كلية الزراعة). فيما تأهلت مبادرة "إعرف بلدك وخاف عليها" بمشاركة الطالبات خلود صلاح طه (كلية الحقوق)، أسماء رفعت كمال (كلية الطب البيطري)، شهد عصام عبد العزيز (كلية الصيدلة)، وحنين السيد عبد المنصف (كلية التربية النوعية).

وأكد الدكتور عبد الرازق دسوقي أن مشاركة طلاب الجامعة في المسابقة تعكس اهتمام الجامعة بتنمية المهارات الإبداعية والشخصية للطلاب، مشيرًا إلى أن الجامعة تعمل على صقل قدراتهم في المجالات العلمية والثقافية والفنية

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كلية الهندسة كلية الزراعة جامعة كفر الشيخ مسابقة إبداع طلاب الجامعات
ads

الأكثر قراءة

بالاسم ورقم الجلوس، نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية 2025

ظهرت الآن، نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بسوهاج

مصادر أمريكية تكشف خطة ترامب للضغط على مصر

مدبولي: زيادة مرتقبة في المرتبات والمعاشات اعتبارًا من العام المالي المقبل

الإصابة تصدم علي معلول من جديد وتقرب رحيله عن الأهلي

التكييف والثلاجة والغسالة، قرارات حكومية جديدة بشأن كفاءة الأجهزة

محافظ القليوبية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول بنسبة نجاح 81.3%

رئيس الوزراء: حزمة زيادة المرتبات قيد العرض على الرئيس

منوعات

المزيد

تركي الفيصل لـ ترامب: الشعب الفلسطيني ليس مهاجرا غير شرعي ليتم ترحيله

لم تحتمل فراقها، أم بريطانية تحتفظ بجثة ابنتها 14 شهرا

ضبط لص سرق 3 كيلو ذهب بعد اختبائه 3 أيام في فتحة تهوية

توقيع أطول عقوبة على مواطن أمريكي بسبب إساءة معاملة الحيوانات

المزيد

خدمات

المزيد

شهادات البنك الأهلي 2025 بأعلى عائد شهري

زيادة كبيرة في أسعار الجنيه الذهب بالأسواق المحلية منذ بداية العام

أسعار الشوفان في الأسواق مساء اليوم الأربعاء 5-2-2025

100 جنيه زيادة في سعر جرام الذهب خلال 5 أيام من فبراير

المزيد

انفوجراف

تقلبات جوية خلال 48 ساعة.. أمطار وأتربة وبرودة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية المانجو الخضراء في المنام وعلاقتها بتحسن الأوضاع المالية

تفسير حلم النجاح في المنام وعلاقته بحل المشكلات الصعبة

دعاء بين الأذان والإقامة لتفريج الهموم والكروب

المزيد
الجريدة الرسمية