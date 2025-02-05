جامعة كفر الشيخ تتأهل للتصفيات النهائية في مسابقة "إبداع 13"

تأهلت جامعة كفر الشيخ للتصفيات النهائية في مسابقة "إبداع 13"، التي تنظمها وزارة الشباب والرياضة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمشاركة الجامعات والمعاهد العليا والأكاديميات الحكومية المصرية.

رئيس جامعة كفر الشيخ يتحدث عن الطلاب المؤهلين

وأعلن الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة، عن تأهل الطالب أحمد رشدي الصردي إبراهيم من كلية الحقوق، والطالبة يوستينا يوسف منير يوسف، في مسابقة الطالب والطالبة المثاليين، بالإضافة إلى تأهل فريقين من الجامعة في مجال المبادرات المجتمعية.

وضم الفريق الأول، المشارك بمبادرة "مُهدر.. مُزهر"، كلًا من محمود خالد عبد العزيز (كلية الهندسة)، مريم هاني بديع (كلية العلوم)، هشام حمدي أبو سعدة (كلية الذكاء الاصطناعي)، عبد الغني ضياء عبد الغني (كلية الهندسة)، ومريم عادل محمود (كلية الزراعة). فيما تأهلت مبادرة "إعرف بلدك وخاف عليها" بمشاركة الطالبات خلود صلاح طه (كلية الحقوق)، أسماء رفعت كمال (كلية الطب البيطري)، شهد عصام عبد العزيز (كلية الصيدلة)، وحنين السيد عبد المنصف (كلية التربية النوعية).

وأكد الدكتور عبد الرازق دسوقي أن مشاركة طلاب الجامعة في المسابقة تعكس اهتمام الجامعة بتنمية المهارات الإبداعية والشخصية للطلاب، مشيرًا إلى أن الجامعة تعمل على صقل قدراتهم في المجالات العلمية والثقافية والفنية

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