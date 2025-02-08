الأعمال الرومانسية بمسلسلات رمضان 2025.. آسر يس يقع في حب مي عز الدين.. وتجربة عاطفية فاشلة لـ ياسمين عبدالعزيز.. وياسمين صبري تتعرض للخيانة.. وريهام حجاج تغرم بدكتور جامعي

يشهد موسم رمضان 2025 حضورًا مميزًا للدراما الرومانسية، حيث تتنوع الأعمال بين القصص العاطفية العميقة والدراما الاجتماعية التي تسلط الضوء على العلاقات العاطفية بمختلف أبعادها، ومن أبرز المسلسلات الرومانسية التي ستعرض هذا العام:

مسلسل "قلبي ومفتاحه" الذى يقوم ببطولته النجمان آسر يس ومى عز الدين، ويشهد العمل قصة حب تجمعهما، حيث يعمل آسر يس سائق أوبر، ويتعرف على مي عز الدين خلال أحداث العمل، يدور المسلسل في إطار رومانسي اجتماعي حول قصة حب مليئة بالتحديات والصراعات، حيث يواجه البطل والبطلة عقبات تهدد استقرار علاقتهما، مما يجعل الأحداث مشوقة ومليئة بالمفاجآت.



ويناقش العمل أزمة العملة وسعر الصرف في الفترة بين يناير 2023 وحتى مارس 2024، وهي الفترة التي وصل فيها سعر الدولار لما يقرب من 70 جنيهًا.

وبأحد العمال الرومانسية تخوض الفنانة ياسمين عبدالعزيز بمسلسل "وتقابل حبيب" ويتناول المسلسل قصة رومانسية بين شخصين يواجهان ضغوطات الحياة المختلفة، مما يجبرهما على اتخاذ قرارات صعبة للحفاظ على حبهما.

وتلعب ياسمين عبدالعزيز شخصية “ليل الحسيني” التى تعيش في مشاكل مع زوجها الذى يلعب دوره الفنان خالد سليم، وتطلب الطلاق منه، وبعد فترة تتعرف على رجل أعمال يلعب دوره الفنان كريم فهمي، وتبدأ قصة حب بينهما، ولكن يعود زوجها ويطاردها مرة أخرى.



وخلال أحداث العمل يدخل كل من خالد سليم وكريم فهمي في أزمات بسبب حب كل منهم لـ"ليل".

أبطال مسلسل وتقابل حبيب

مسلسل وتقابل حبيب بطولة ياسمين عبد العزيز، خالد سليم، وكريم فهمى، وإيمان السيد، وصلاح عبد الله، ومحمود ياسين جينيور، ونيكول سابا، أنوشكا، وحنان سليمان، ورشوان توفيق وبدرية طلبة، والعمل من تأليف عمرو محمود ياسين، ومن إخراج محمد الخبيري، وإنتاج شركة سينرجي.

أما الفنانة ياسمين صبري التي تخوض سباق رمضان 2025 بمسلسل الأميرة، وبعد قصة حب كبيرة لزوجها الذى يلعب دوره الفنان نيكولا معوض تتعرض للخيانة منه مع اقرب صديقة لها.

وتحاول ياسمين صبري الانتقام من زوجها خلال أحداث العمل، بسبب خيانته لها مع أقرب صديقة لها.

وتلعب الفنانة ياسمين صبري شخصية ربة منزل تدخل في خلافات مع زوجها، ولديها أطفال تسعى على تربيتهم وتتعرض للعديد من المشاكل.

تفاصيل مسلسل الأميرة

ومسلسل الأميرة، مكون من 30 حلقة، من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج إبراهيم فخر، وإنتاج مها سليم، ويشارك في العمل كل من نيقولا معوض وفاء عامر، نضال الشافعي، عابد عناني، مها نصار، هند عبد الحليم، أحمد جمال سعيد، سمر مرسي، هاجر عفيفي.

وانتهت أسرة العمل من تصوير ما يقرب من 60% من احداث العمل، ويتم التصوير بين شوارع القاهرة في الوقت الحالي.



ريهام حجاج تحب دكتور جامعي..

وتخوض الفنانة ريهام حجاج سباق رمضان 2025 بمسلسل أثينا، الذى تلعب خلال شخصية صحفية تهتم بعالم السوشيال ميديا، وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي تشويقي، يتناول سلبيات السوشيال ميديا وتأثيرها في حياتنا.

وخلال أحداث العمل تنشأ بينها وبينت صديقها الدكتور الجامعي الذى يلعب دوره الفنان نبيل عيسى قصة حب ويسادها في شغل البرمجة.

وتتعاون ريهام حجاج من خلال مسلسل أثينا مع المخرج يحيي إسماعيل والسيناريست محمد ناير، بعدما كانت تتعاون من قبل مع المؤلف أيمن سلامة والمخرج سامح عبد العزيز من خلال عدد من الأعمال الدرامية التي عرضت في الأعوام الماضية.

ويشارك في بطولة مسلسل أثينا أحمد مجدي ونبيل عيسى وسوسن بدر، ويتكون المسلسل من 15 حلقة فقط، وسوف يعرض على عدد من القنوات الفضائية في شهر رمضان المقبل.

وانتهت أسرة العمل من تصور ما يقرب من 50% من أحداث العمل واضطر مخرج العمل سامح عبدالعزيز لتكثيف ساعات التصوير كي يستطيع الأنتهاء من أكبر عدد من مشاهد العمل.

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