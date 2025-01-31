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ثقافة وفنون

قصة حب لـ ياسمين عبدالعزيز بعد تجربة زواج فاشلة في "وتقابل حبيب"

أبطال مسلسل وتقابل
أبطال مسلسل وتقابل حبيب

 تخوض الفنانة ياسمين عبدالعزيز مسلسلات رمضان 2025 بمسلسل “وتقابل حبيب” الذى تواصل تصويره حاليًا بأحد الديكورات الأساسية للعمل في استديو بمنطقة المريوطية.

وتلعب ياسمين عبدالعزيز شخصية “ليل الحسيني” التى تعيش في مشاكل مع زوجها الذى يلعب دوره الفنان خالد سليم، وتطلب الطلاق منه، وبعد فترة تتعرف على رجل أعمال يلعب دوره الفنان كريم فهمي، وتبدأ قصة حب بينهما، ولكن يعود زوجها ويطاردها مرة اخرى.

وخلال أحداث العمل يدخل كل من خالد سليم وكريم فهمي في أزمات بسبب حب كل منهم لـ"ليل".

 

وتلعب أنوشكا شخصية والدة ياسمين عبدالعزيز خلال أحداث العمل، وتساندها في حياتها، بسبب الأزمات التي تتعرض لها. 

 

أبطال مسلسل وتقابل حبيب

مسلسل وتقابل حبيب  بطولة ياسمين عبد العزيز، خالد سليم، وكريم فهمى، وإيمان السيد، وصلاح عبد الله، ومحمود ياسين جينيور، ونيكول سابا، أنوشكا، وحنان سليمان، ورشوان توفيق وبدرية طلبة، والعمل من تأليف عمرو محمود ياسين، ومن إخراج محمد الخبيري، وإنتاج شركة سينرجي.

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