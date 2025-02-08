بعد اعتمادها رسميا، ننشر نسب نجاح الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية بكفر الشيخ

تسلم الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، اليوم السبت، نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية، للدور الأول، بحضور علي المغازي، مدير إدارة الامتحانات، والدكتور ياسر العشماوي، مدير التعليم الابتدائي بالمنطقة.

نسب نجاح الشهادتين الابتدائية والإعدادية

وحرص رئيس المنطقة على الإطلاع على إحصائيات نسب النجاح في نتيجة الشهادتين، مشيدًا بالمستوى المتميز للطلاب، حيث بلغت نسبة النجاح العامة للشهادة الابتدائية على مستوى المنطقة 99,47%، بينما بلغت نسبة نجاح الشهادة الإعدادية 73% على المنطقة.

كما أعرّب الدكتور «شهاوي» عن أصدق التهاني والتبريكات للطلاب الناجحين بالشهادتين ولأولياء أمورهم، متمنيًا تحقيق المزيد من التقدم والتميز والنجاح، موجهًا الشكر لجميع القائمين على أعمال الامتحانات، ومديري المراحل التعليمية والموجهين العموم والأوائل، ورؤساء اللجان والمشاركين بأعمال المراقبة والتصحيح، وكل من عاون وساهم فى نجاح منظومة الامتحانات وخروجها بالشكل اللائق، وأسدى إليهم منه كل تقدير واحترام.

وشهد مراسم تسلم النتيجة السعيد جلال، رئيس كنترول الشهادة الإبتدائية، ومحمد طولان، رئيس كنترول الشهادة الإعدادية، والدكتور إبراهيم السنهوري، وكيل التعليم الابتدائي بالمنطقة، والسيد القبلاوي، مساعد رئيس كنترول الشهادة الابتدائية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.