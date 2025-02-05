“روضة” ابنة كفر الشيخ تحصد فضية بطولة الجمهورية في تنس الطاولة

حصلت اللاعبة روضة إبراهيم، ابنة المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبى بمحافظة كفر الشيخ، على الميدالية الفضية فى ختام بطولة الجمهورية لتنس الطاولة التى أقيمت بصالة اتحاد الشرطة، برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ.

وهنأ الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، اللاعبة روضة إبراهيم صلاح، على فوزها بالميدالية الفضية والمركز الثانى فى البطولة، مشيدًا بآدائها المتميز على مدار منافسات البطولة، مثمنًا جهود القائمين على المشروع القومي للموهبة بالمحافظة، بإشراف عبد المنعم الكنانى وكيل المديرية للرياضة والدكتور جمال الشهاوي المشرف العام على المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبى بكفر الشيخ، وكابتن ندى أبو النور وكابتن أشرف رخا مدربى تنس الطاولة بالمشروع القومي.

جدير بالذكر، أن اللاعبة انضمت للمشروع بمحافظة كفر الشيخ موسم 2023 /2024 وحصلت على المركز الثاني فى تصنيف الاتحاد المصري لتنس الطاولة يناير 2025 لتصبح أول لاعبة مصنفة للمشروع القومي للموهبة بالمحافظة فى لعبة تنس الطاولة، بعد مرور ثلاث سنوات فقط لدخول لعبة تنس الطاولة ضمن المشروع بالمحافظة.

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