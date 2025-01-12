توصيات عاجلة لحزب المؤتمر بشأن التحالفات الانتخابية

عقد حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر المختار صميدة عضو مجلس الشيوخ، ورشة العمل الخامسة والتي يقدمها الحزب للأعضاء وأيضًا لغير الأعضاء، ضمن ورش العمل عن المحور السياسي، تحت عنوان (النظام الانتخابي والتحالفات) ويديرها أحمد خالد نائب رئيس الحزب.

المحاور الخمسة لروشتة عمل حزب المؤتمر

وتضمنت محاور ورشة العمل الخامسة 4 محاور رئيسية وهي النظم الانتخابية وقاعدة بيانات الناخبين والتحالفات الانتخابية والبرلمانية والتصويت الإلكتروني.

وأوصت ورشة العمل بوضع معايير واضحة للتحالفات الانتخابية في نسب توزيع المقاعد داخل القائمة.

زيادة عدد المقاعد في البرلمان القادم إلى نحو ٧٥٠ مقعد

كما أوصت أيضًا زيادة عدد المقاعد في البرلمان القادم إلى نحو ٧٥٠ مقعد، إضافة ٤ دوائر انتخابية خارجية لتمثيل المصريين بالخارج، بالإضافة للدوائر الداخلية، مثل فرنسا، وإطلاق مبادرة "صوتك يفرق" لتشجيع المشاركة الانتخابية وتحديث قاعدة بيانات الناخبين وإتاحتها للأحزاب للحصول على نسخة منها قبل الانتخابات، حيث أن التحالفات الانتخابية فرصة للتعاون بين الأحزاب حتى وإن اختلفت الايدلوجية بينها، كما أن التحالفات تؤدي إلى لإثراء الحياة السياسية، بالإضافة إلى إصدار قانون بحق التصويت الإلكتروني في الدوائر الانتخابات بما لا يخل بالعملية الانتخابية.

المشاركون فى ندوة حزب المؤتمر

وشارك في ورشة العمل الخامسة اللواء طارق رسلان نائب رئيس الحزب الأمين العام عضو مجلس الشيوخ، د. باسم حلقة، أمين التنظيم والدكتور عمرو الهلالي مساعد رئيس الحزب للشئون الانتخابية، يوسف عماد أمين العمل الجماهيرى، د.خالد القاضي رئيس لجنة التدريب والتثقيف، د هالة الوقاد رئيس لجنة السكان، ماجدة بدوي أمينة الإعلام، إسلام عمر رئيس لجنة المهن الحرة والحرفية القبطان وليد جودة، أمين مساعد القاهرة، هيثم أمان، أمين تنظيم الحزب بمحافظة القاهرة وعدد كبير من أعضاء الأمانة المركزية والمحافظات.

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