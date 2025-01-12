الأحد 12 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

توصيات عاجلة لحزب المؤتمر بشأن التحالفات الانتخابية

ورشة عمل حزب المؤتمر،فيتو
ورشة عمل حزب المؤتمر،فيتو

عقد  حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر المختار صميدة عضو مجلس الشيوخ، ورشة العمل الخامسة والتي يقدمها الحزب للأعضاء وأيضًا لغير الأعضاء، ضمن ورش العمل عن المحور السياسي، تحت عنوان (النظام الانتخابي والتحالفات) ويديرها أحمد خالد نائب رئيس الحزب.

المحاور الخمسة لروشتة عمل حزب المؤتمر 

وتضمنت محاور ورشة العمل الخامسة 4 محاور رئيسية وهي  النظم الانتخابية وقاعدة بيانات الناخبين والتحالفات الانتخابية والبرلمانية والتصويت الإلكتروني.

وأوصت ورشة العمل بوضع معايير واضحة للتحالفات الانتخابية في نسب توزيع المقاعد داخل القائمة.

زيادة عدد المقاعد في البرلمان القادم إلى نحو ٧٥٠ مقعد

كما أوصت أيضًا زيادة عدد المقاعد في البرلمان القادم إلى نحو ٧٥٠ مقعد، إضافة ٤ دوائر انتخابية خارجية لتمثيل المصريين بالخارج، بالإضافة للدوائر الداخلية، مثل فرنسا، وإطلاق مبادرة "صوتك يفرق" لتشجيع المشاركة الانتخابية وتحديث قاعدة بيانات الناخبين وإتاحتها للأحزاب للحصول على نسخة منها قبل الانتخابات، حيث أن التحالفات الانتخابية فرصة للتعاون بين الأحزاب حتى وإن اختلفت الايدلوجية بينها، كما أن التحالفات تؤدي إلى لإثراء الحياة السياسية، بالإضافة إلى إصدار قانون بحق التصويت الإلكتروني في الدوائر الانتخابات بما لا يخل بالعملية الانتخابية.

المشاركون فى ندوة حزب المؤتمر 

وشارك في ورشة العمل الخامسة اللواء طارق رسلان نائب رئيس الحزب الأمين العام عضو مجلس الشيوخ، د. باسم حلقة، أمين التنظيم والدكتور عمرو الهلالي مساعد رئيس الحزب للشئون الانتخابية، يوسف عماد أمين العمل الجماهيرى، د.خالد القاضي رئيس لجنة التدريب والتثقيف، د هالة الوقاد رئيس لجنة السكان، ماجدة بدوي أمينة الإعلام، إسلام عمر رئيس لجنة المهن الحرة والحرفية القبطان وليد جودة، أمين مساعد القاهرة، هيثم أمان، أمين تنظيم الحزب بمحافظة القاهرة وعدد كبير من أعضاء الأمانة المركزية والمحافظات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حزب المؤتمر رئيس حزب المؤتمر نواب حزب المؤتمر التحالفات الانتخابيه النظام الانتخابى

مواد متعلقة

حزب المؤتمر يطلق مبادرة "التدريب من أجل التشغيل" لـ ٤٥ ألف شاب بالمحافظات

حزب المؤتمر: التحول الرقمي يوفر الوقت والمال ويحسن مستوى الخدمات

حزب المؤتمر: نشر الشائعات هدفه زعزعة الأمن والاستقرار وتشويه مؤسسات الدولة

حزب المؤتمر: تصريحات نتنياهو محاولة لتشتيت الانتباه وعرقلة جهود السلام
ads

الأكثر قراءة

زوج السيدة المتوفاة بسبب حقنة المضاد الحيوي يكشف عن دور بطولي للمسعف (فيديو)

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد وبرشلونة في نهائي السوبر الإسباني

رياح الشيطان تعبث بأمريكا، خبير جيولوجي يكشف سر تدمير لوس أنجلوس بالحرائق المستعرة

أول تحرك من "الرياضة" بعد أزمة بعثة نادي بيراميدز

بينها التليفون والبريد الإلكتروني، النواب يقر ضوابط إخطار النيابة للتحقيق مع المتهمين

الذكاء الاصطناعي يتوقع نتيجة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بنهائي السوبر الإسباني

وزير العدل يرد على طلب تسجيل التحقيقات فيديو وصور

التفاصيل الكاملة لوفاة سيدة بسبب حقنة مضاد حيوي بالمنوفية

منوعات

المزيد

السجن 8 سنوات لسيدة طعنت شخصًا بمقص في الأردن

رجل يهدد بفتح الغاز في مبنى سكني بألمانيا والشرطة تتدخل

أول تعليق لأبو عمر الدمشقي على حادث التدافع بسوريا: سنتبع أهل العرف

9 أفراد، اختفاء عائلة جزائرية في عرض البحر

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار سعر السكر اليوم الأحد بالسوق المحلي

أسعار الذهب اليوم الأحد 12 يناير 2025 في سوق الصاغة

أسعار الشوفان اليوم الأحد 12- 1- 2025 في الأسواق

أسعار الزيت اليوم الأحد 12-1-2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

موعد صيام الأيام البيض في شهر رجب لعام 1446 هجريًّا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية المقص في المنام وعلاقتها بالغيبة والنميمة

لماذا يتمنى الكافر أن يكون ترابًا؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 12 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية