رفع حيوانات نافقة من ترعة ميت ميمون بالغربية (صور)

خصصت رئاسة مركز ومدينة السنطة برئاسة الدكتورة منى صالح بالتعاون مع إدارة الطب البيطرى بمحافظة الغربية وإدارة شئون البيئة لجنة لرفع عدد من الحيوانات النافقة من مياه ترعة ميت ميمون بدائرة المركز.

وقالت رئيسة مدينة السنطة إنه تم الرفع والتخلص منها بالأساليب البيئية السليمة حفاظا على نظافة البيئة والصحة العامة للمواطنين، حيث تم دفن الحيوانات النافقة تحت إشراف الطب البيطرى، والري كما قامت اللجنة بعمل مسح للترعة للتأكد من عدم وجود حيوانات أخرى ملقاة بالمنطقة.

ونبهت رئيس مدينة السنطة وأعضاء اللجنة على حائزي رؤوس الماشية بعدم رمي النافق منها بالترع والمصارف، وتوضيح الضرر الناجم عنها تجاه المجتمع وتلويث مياه الشرب مما يؤدى إلى انتشار الأمراض، وتعريض الفاعل للمساءلة القانونية.

محافظ الغربية يوجه رؤساء المدن والأحياء بالتواجد الميداني وحل مشكلات المواطنين

ترأس اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، اجتماعًا موسعًا برؤساء المراكز والمدن والأحياء، بحضور اللواء أحمد أنور السكرتير العام للمحافظة.

متابعة المشكلات على أرض الواقع

شدد محافظ الغربية على ضرورة التواجد الميداني اليومي لمتابعة المشكلات على أرض الواقع والتفاعل المباشر مع المواطنين، مؤكدًا أن العمل من المكاتب فقط لم يعد مقبولًا، وأن المرحلة الحالية تتطلب تحركًا سريعًا وقرارات فاعلة لتحسين الخدمات ورفع مستوى المعيشة.

التعامل معه بحزم

أكد محافظ الغربية أن أي تقاعس أو تأخير في الاستجابة لمطالب المواطنين سيتم التعامل معه بحزم، مشيرًا إلى أن دور رؤساء المدن والأحياء لا يقتصر على إصدار التعليمات، بل يتطلب متابعة فعلية في الشارع والاحتكاك المباشر بالمواطنين. وشدد على ضرورة حل المشكلات فور ظهورها وعدم السماح بتراكم الأزمات التي تؤثر على الحياة اليومية للأهالي.

رفع كفاءة منظومة النظافة

ووجّه محافظ الغربية بضرورة رفع كفاءة منظومة النظافة بشكل كامل، مع الالتزام برفع المخلفات بانتظام ومنع تراكمها في الشوارع، إضافة إلى تنفيذ حملات يومية لإزالة الإشغالات التي تعيق حركة المواطنين والمركبات، خاصة في المناطق الحيوية والأسواق الرئيسية. وأكد أن تحقيق المظهر الحضاري للمدن والأحياء مسؤولية أساسية لرؤساء الوحدات المحلية.

التصدي لأي محاولات جديدة للتعدي على الأراضي الزراعية

كما شدد اللواء الجندي على ضرورة التصدي لأي محاولات جديدة للتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، مؤكدًا أن التعامل الفوري مع المخالفات منذ بدايتها هو السبيل الوحيد لمنع تفاقمها.

الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار

أكد المحافظ على أهمية تشديد الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار ومنع أي محاولات لاستغلال المواطنين، مع التأكيد على ضرورة توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة وضمان مطابقة المنتجات للمواصفات الصحية. كما وجّه بسرعة التعامل مع شكاوى المواطنين من خلال ربط غرف عمليات المدن والمراكز بغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، لضمان الاستجابة الفورية لأي مشكلات.

اختتم اللواء أشرف الجندي الاجتماع برسالة حاسمة لرؤساء المدن والأحياء، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب مجهودًا مضاعفًا، وتواجدًا يوميًا في الشارع، وحل المشكلات بسرعة وكفاءة، مشيرًا إلى أن تقييم الأداء سيعتمد على مدى قدرة كل رئيس مدينة أو حي على تحسين الخدمات وتحقيق رضا المواطنين. وشدد على أن التقصير أو التراخي لن يكون مقبولًا، وسيتم اتخاذ إجراءات صارمة ضد أي مسؤول لا يؤدي واجبه بالشكل المطلوب.

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