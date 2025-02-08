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نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2025 برقم الجلوس عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

طلاب المعاهد الأزهرية،
طلاب المعاهد الأزهرية، فيتو
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اعتمد أ.د محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، اليوم السبت، نتائج الفصل الدراسي الأول للشهادتين الابتدائية ‏والإعدادية، والبرنامج التأهيلي للطلاب الملحقين على الشهادة الإعدادية.

رابط نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2025 

ويمكن للطلاب معرفة نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2025 من خلال هذا الرابط 

وبلغت نسبة النجاح الإجمالية لنتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الابتدائية (98.21%) أما نتيجة أبنائنا في الخارج فجاءت نسبة النجاح في نتيجة الفصل الدراسي ‏الأول للشهادة الابتدائية (99.7%)، وبلغت نسبة النجاح في نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الابتدائية ‏‏(99.3%)، ‏وفي الصف الأول الثانوي أدبي (100%)، وفي الثاني الثانوي أدبي (100%)، والصف ‏الأول الثانوي علمي (99.7%)، والصف الثاني علمي (100%)، وبلغت نسبة النجاح في الدور الثاني ‏للشهادة الثانوية الأزهرية للمعاهد الخارجية (46.70%).‏

ويتساءل العديد من الطلاب حول إجمالي مجموع نتيجة الشهادة الابتدائية والذي يتم توزيعه كالتالي: 

وهنأ فضيلة وكيل الأزهر الطلاب الناجحين، راجيًا لهم مزيدًا من التفوق والنجاح، كما حثهم على ‏مواصلة ‏الاجتهاد والتميز في دراستهم، مؤكدًا أن الأزهر الشريف مستمر في دعم طلابه وتوفير البيئة ‏التعليمية ‏المناسبة لهم، بما يسهم في إعداد جيل واعٍ قادر على حمل رسالة الأزهر.‏

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