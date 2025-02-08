السبت 08 فبراير 2025
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حوادث

حفظ التحقيقات حول مصرع فتاة عقب سقوطها من أعلى عقار بالمرج

مصرع فتاة
مصرع فتاة

 أمرت نيابة المرج بحفظ التحقيقات حول مصرع فتاة عقب سقوطها من أعلى عقار أثناء قيامها بتنظيف شباك، بعد أن تببن أنه لا توجد شبهة جنائية.

وكان قسم شرطة المرج تلقى إخطارًا من أحد المستشفيات يفيد بوصول فتاة مصابة بادعاء سقوطها من أعلى ووفاتها أثناء إسعافها متأثرة بإصابتها بنزيف حاد وكسور في الجمجمة ومناطق متفرقة من الجسم.

وبالانتقال تبين العثور على جثة فتاة 17 عاما، وبالفحص والمعاينة تبين أنها ترتدي كامل ملابسها.

 

وكشفت التحريات أن الفتاة  أثناء قيامها بتنظيف الشباك اختل توازنها وسقطت من أعلى.

 

دور الطب الشرعي لتحقيق العدالة

 ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.

فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.


وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.

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نيابة المرج قسم شرطة المرج المرج

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