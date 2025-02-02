الأحد 02 فبراير 2025
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حوادث

التصريح بدفن جثة فتاة لقيت مصرعها عقب سقوطها من أعلى عقار في المرج

اسعاف
اسعاف

 صرحت نيابة المرج بدفن جثة فتاة لقيت مصرعها عقب سقوطها من أعلى عقار أثناء قيامها بتنظيف شباك، عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وكان قسم شرطة المرج تلقى إخطارًا من أحد المستشفيات يفيد بوصول فتاة مصاب بادعاء سقوط من أعلى ووفاتها أثناء إسعافها متأثرة بإصابتها بنزيف حاد وكسور في الجمجمة ومناطق متفرقة من الجسم.

وبالانتقال تبين العثور على جثة فتاة 17 عاما، وبالفحص والمعاينة تبين أنها ترتدي كامل ملابسها.

وكشفت التحريات أن الفتاة  أثناء قيامها بتنظيف الشباك اختل توازنها وسقطت من أعلى.

 

دور الطب الشرعي لتحقيق العدالة

ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.

فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.

وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.

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نيابة المرج قسم شرطة المرج المرج

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