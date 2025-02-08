السبت 08 فبراير 2025
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رياضة

فرص عمر كمال مع الأهلي أمام غزل المحلة

عمر كمال عبد الواحد
عمر كمال عبد الواحد

 قال مصدر داخل الأهلي إن فرص لحاق عمر كمال عبد الواحد لاعب الفريق بمباراة غزل المحلة الثلاثاء القادم تبقي ضعيفة في ظل استكمال اللاعب تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة في العضلة الخلفية. 

أكد مصدر داخل الأهلي أن هناك تمهل في عودة أشرف داري مدافع الفريق الي الحسابات الفنية بعد تعافيه من الإصابة في العضلة الخلفية ومشاركته بشكل تدريجي في التدريبات الجماعية أمس. 

أضاف: هناك تفكير في تأجيل عودة اللاعب الي القائمة لمباراة الإسماعيلي التي تعقب مباراة غزل المحلة القادمة خاصة وأن اللاعب عاد للمشاركة بشكل تدريجي إلى التدريبات الجماعية. 

 

قال مصدر داخل الأهلي إن أشرف بن شرقي لاعب الفريق جاهز للتواجد تحت تصرف الجهاز الفني في مباراة غزل المحلة القادمة في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز وأن قرار انضمامه من عدمه إلى قائمة المباراة يرجع لرؤية الجهاز الفني ولكن اللاعب جاهز على الصعيد الطبي. 

يحصل لاعبو الأهلي على راحة سلبية من التدريبات اليوم السبت، وذلك ضمن البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني استعدادا لمواجهة غزل المحلة المحدد لها الثلاثاء القادم. 

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر لخوض مباراة غزل المحلة القادمة في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز. 

 

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة 

ويلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع نظيره غزل المحلة يوم الثلاثاء المقبل الموافق 11 من شهر فبراير الجاري في السابعة مساء ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من الدوري المصري الممتاز. 

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز

وفاز النادي الأهلي أمس الأول الخميس على بتروجت ٢-١ ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري المصري الممتاز. 

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