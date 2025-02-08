السبت 08 فبراير 2025
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رياضة

كولر يمنح لاعبي الأهلي راحة سلبية من التدريبات اليوم

مران الأهلي
مران الأهلي

 يحصل لاعبو الأهلي على راحة سلبية من التدريبات اليوم السبت، وذلك ضمن البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني، استعدادا لمواجهة غزل المحلة المحدد لها الثلاثاء القادم. 

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر لخوض مباراة غزل المحلة القادمة في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز. 

 

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة 

ويلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع نظيره غزل المحلة يوم الثلاثاء المقبل الموافق 11 من شهر فبراير الجاري في السابعة مساء ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من الدوري المصري الممتاز. 

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز

وفاز النادي الأهلي أمس الأول الخميس على بتروجت ٢-١ ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري المصري الممتاز.

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