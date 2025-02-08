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رياضة

غلق سقف ملعب سانتياجو برنابيو استعدادا لديربي ريال مدريد وأتليتكو (فيديو)

ملعب سانتياجو برنابيو،فيتو
ملعب سانتياجو برنابيو،فيتو

 الدوري الإسباني، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لإغلاق سقف ملعب "سانتياجو برنابيو" استعدادا لقمة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، مساء اليوم في قمة لقاءات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإسباني.

وشهدت قائمة ريال مدريد المستدعاة لمباراة أتلتيكو مدريد عودة كيليان مبابي، جود بيلينجهام وإدوارد كامافينجا.

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: فاسكيز، تشواميني، أسينسيو، ميندي.

خط الوسط: فالفيردي، كامافينجا.

خط الوسط الهجومي: رودريجو، جود بيلينجهام، فينيسيوس جونيور.

خط الهجوم: كيليان مبابي.

 

موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني

 تنطلق مباراة ريال مدريد أمام أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة، 11 بتوقيت السعودية.

 

القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد 

تذاع مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد  عبر قناة beIN Sports HD 1.

ويتصدر ريال مدريد جدول الدوري الإسباني برصيد 49 نقطة، بفارق نقطة واحدة فقط عن أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني.

ويخوض ريال مدريد حربا شرسة، في الوقت الحالي، ضد مسؤولي رابطة الدوري الإسباني برئاسة خافيير تيباس، في ظل هجوم النادي الملكي ضد التحكيم.

وتعد تلك المباراة البروفة الأخيرة لـ ريال مدريد قبل صدام مانشستر سيتي، يوم الثلاثاء المقبل في ذهاب الملحق المؤهل إلى دور الـ16 من  دوري أبطال أوروبا.

وأجرى مانشستر سيتي تحديثا لقائمته في دوري أبطال أوروبا، قبل مراحل خروج المغلوب، حيث أضاف المحترف المصري عمر مرموش، إلى جانب نيكو جونزاليس وعبد القادر خوسانوف.

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