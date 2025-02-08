السبت 08 فبراير 2025
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محافظات

إعادة فتح ميناء العريش البحري بعد تحسن الأحوال الجوية

ميناء العريش البحري
ميناء العريش البحري

أعلنت إدارة ميناء العريش البحري بمحافظة شمال سيناء عن فتح الميناء أمام حركة دخول وخروج السفن بعد تحسن الأحوال الجوية وهدوء الرياح.

إعادة فتح ميناء العريش البحري بعد تحسن الأحوال الجوية 

وكانت شهدت محافظة شمال سيناء حالة من عدم الاستقرار في حالة الطقس، حيث شهدت مساء أمس نشاط للرياح أدت إلى ارتفاع أمواج البحر المتوسط واضطراب داخل البحر وسقوط أمطار متفاوتة الشدة ما بين خفيفة إلى متوسطة.

درجات الحرارة اليوم، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية استمرار حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، ويكون هناك انخفاض طفيف في درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من 3:2 درجة مئوية.

حالة الطقس اليوم

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم السبت، وتوقعت أن يسود طقس معتدل على أغلب الأنحاء دافئ على الجنوب، شديد البرودة  ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

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طقس اليوم الصباح الباكر وليلا

كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود طقس شديد البرودة ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء وعلى جنوب الصعيد وعلى وسط سيناء وشمال الصعيد.

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