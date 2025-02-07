ضبط 4 عناصر بتهمة الاتجار في المخدرات والأسلحة النارية بجنوب سيناء وسوهاج

تمكن قطاع الأمن العام، من ضبط عدد من العناصر الإجرامية الخطرة من القائمين على جلب المواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة للإتجار بها.



وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديريتى أمن (سوهاج – جنوب سيناء) قيام عدد من العناصر الإجرامية؛ بجلب المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة للإتجار بها.

جلب المخدرات والأسلحة النارية بجنوب سيناء وسوهاج

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية تم ضبطهم (3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة البلينا بسوهاج، وبحوزتهم (14 بندقية "خرطوش – آلية" – كمية من الطلقات مختلفة الأعيرة– كمية من المواد المخدرة المتنوعة "12 كيلو جرام حشيش، 2,5 كيلو جرام أفيون وشابو" – 2 سلاح أبيض – 2 دراجة نارية "بدون لوحات").

كما تم ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة أبوزنيمة بجنوب سيناء وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش وزنت 55 كيلو جرام – بندقية آلية وعدد من الطلقات).

وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (3,4 مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارٍ العرض على النيابة العامة.

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