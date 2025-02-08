صيادلة الإسكندرية تنظم 32 قافلة طبية خلال عام

نظّمت نقابة صيادلة الإسكندرية، برئاسة الدكتور محمد أنسي الشافعي، بالتعاون مع أحد المؤسسات، القافلة الطبية الأولى لعام 2025، في منطقة سيدي بشر، لتقديم الرعاية الصحية والعلاج المجاني دعمًا من الصيادلة لجميع الأهالى بالمحافظة، وذلك من منطلق المسئولية المجتمعية.

وضمت القافلة الطبية "صيادلة، وأطباء، ومتطوعين"، وتم الكشف على 273 حالة في تخصصات مختلفة منها: "الباطنة (الضغط والسكر) والأسنان، والأطفال"، وجرى صرف 503 علب دواء للمرضى مجانًا، وذلك حرصًا على توفير العلاج اللازم لأهالينا ومساندتهم في تحسين صحتهم.

وتواصل نقابة صيادلة الإسكندرية جهودها في دعم المجتمع وتقديم الخدمات الطبية لمن يحتاجها، إذ نظمت نحو 32 قافلة طبية خلال عام 2024 فقط، بالتعاون مع جهات أخرى، استفاد منها 12 ألف حالة في تخصصات: "الباطنة، والقلب، والأطفال، والنساء، والعظام، والرمد، وفحص الاعتلال الكلوى" بإشراف مسؤولي لجنة الدواء الدكتورة نشوى حسن، وإسراء محمد.

وقال نقيب الصيادلة بالإسكندرية: إن مساعي المشاركة في تنظيم القوافل الطبية يأتي ضمن خطة النقابة المستمرة لتعزيز الدور المجتمعي ودعم الصيادلة لأهالينا في المناطق الأكثر احتياجًا، من خلال توفير الفحوصات والعلاج المجاني، واستفادتهم من هذه القوافل بحصولهم على الرعاية الصحية، داعيًا الصيادلة للمشاركة بالأدوية الفائضة بالتبرع لأعمال القوافل الطبية وصرف الأدوية يوميًا لغير القادرين من أهالينا بمقر النقابة الرئيسي بسموحة.

ويذكر أن قوافل عام 2024 شملت عدة مناطق داخل وخارج الإسكندرية منها: "بشاير الخير، أبيس، النهضة، غبريال، مطروح، سيوة، وعيادات تنظيم الأسرة بالعجمي، دار الملائكة لرعاية ذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن، جمعية المواساة لرعاية المسنين والأطفال"، وذلك بالتعاون مع جهات مختلفة في تنفيذ القوافل ومنها: "المنطقة الشمالية العسكرية، وجامعة الإسكندرية، ونادي روتاري، ومناطق شرق والعجمي الطبية، ونادى ألفا أبوللو، ومعهد الصحة العامة".

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