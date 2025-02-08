السبت 08 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

رئيس جامعة الإسكندرية يتفقد انتظام الدراسة بأول أيام الفصل الدراسي الثاني

رئيس جامعة الإسكندرية
رئيس جامعة الإسكندرية يتفقد انتظام الدراسة

  تفقد الدكتور عبدالعزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، اليوم السبت، كليات الجامعة لمتابعة انتظام سير الدراسة فى أول أيام الدراسة بالفصل الدراسى الثاني، رافقه خلال الجولة الدكتور علي عبد المحسن، القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وعمداء ووكلاء الكليات المختلفة.

 

الاتحاد العربي للمعارض يشارك في النسخة الـ 48 بمعرض بغداد الدولي

صحة الشرقية: تقديم الخدمات الطبية لكبار السن وذوي الهمم في منازلهم بالعاشر

 

   تضمنت الجولة تفقد كليات المجمع الطبى، ومجمع العلوم الإنسانية، وقاعات التدريس، والعيادات الخارجية، وأطمأن رئيس الجامعة خلال الجولة على انتظام العملية التعليمية داخل عدد من كليات الجامعة، واكتمال الاستعدادات لاستقبال الطلاب بمختلف كلياتها.

 

 

   خلال جولته التقى رئيس الجامعة بالطلاب داخل القاعات والمدرجات الدراسية، مهنأ إياهم ببداية الدراسة الفصل الدراسي الثانى مؤكدًا عليهم ضرورة المشاركة الفعالة والجادة فى الأنشطة الطلابية بغية صقل مهاراتهم والاستفادة من كافة الخدمات التى تقدمها الكليات لطلابها، وموجهًا جميع الطلاب بضرورة الاجتهاد فى الدراسة العلمية والعملية وتعزيز طاقاتهم الإبداعية وتنمية مواهبهم ونشر التعاون فيما بينهم.

كما أكد على  عمداء ووكلاء الكليات ضرورة الالتزام بالخطة الزمنية للعام الدراسي الجديد، ورفع جداول المحاضرات للطلاب على المواقع الرسمية، وانتظام المحاضرات الفعلية والأونلاين فى موعدها المحدد، وتواجد كافة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لمساعدة الطلاب وتذليل كافة العقبات التي قد تواجههم، وأشاد بدورهم فى إنهاء كافة الاستعدادات اللازمة لبدء الدراسة وتواجد القيادات الجامعية وأعضاء هيئة التدريس وسط أبنائهم الطلاب.

    كما تفقد رئيس الجامعة خلال جولته العيادات الطبية والعيادات الخارجية بالمجمع الطبي واطمئن على تواجد الأطباء وهيئة التمريض، وتقديم الخدمات الطبية والعلاجية اللازمة لمرتادي العيادات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور عبدالعزيز قنصوه جامعه الإسكندرية الدكتور على عبد المحسن الاسكندرية

مواد متعلقة

الصحة: الانتهاء من المرحلة الثانية لمشروع مصنع إنتاج أدوية الأورام في 2025- 2026

بالأسماء..تفاصيل إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم بالدقهلية

صحة الشرقية: تقديم الخدمات الطبية لكبار السن وذوي الهمم في منازلهم بالعاشر

ads

الأكثر قراءة

3430 جنيها لهذا العيار، تراجع أسعار الذهب صباح اليوم السبت 8 فبراير

ظهرت الآن، نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2025 برقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2025 بالاسم ورقم الجلوس

على طريقة الشيخ حسني، تسريب جديد يكشف نوايا ترامب

حاتم الطرابلسي كلمة السر في تعاقد الزمالك مع أحمد الجفالي

ميدو يعلن عن رابع صفقات الزمالك في الميركاتو الشتوي

بشرط الاستغناء عن هذا اللاعب.. الزمالك يحدد مصير صفقة اليوم

ديوان رئيس وزراء الاحتلال: المشهد الفظيع لظهور الرهائن في غزة لن يمر مرور الكرام

منوعات

المزيد

دراسة حديثة تفجر مفاجأة، هل الحياة الفضائية موجودة في أعماق المحيطات؟

مؤيدون لفلسطين يهاجمون جالانت في نيويورك: مجرم حرب لماذا تمشي حرا؟ (فيديو)

سأجعله عظيمًا، ترامب يقيل رئيس مركز "جون كينيدي" للفنون المسرحية ويعين نفسه رئيسًا

اختراع غريب والسر في الخلطة، طرقات تصلح نفسها "ذاتيا" دون أي تدخل بشري

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار النحاس اليوم السبت بالأسواق

سعر السكر اليوم،بكام كيلو السكر اليوم السبت بالسوق المحلية

أسعار الأرز اليوم،استقرار أسعار الأرز بالسوق المحلية اليوم السبت 8 فبراير

أسعار الشوفان في الاسواق اليوم السبت 8 فبراير

المزيد

انفوجراف

مرموش في المركز الثاني.. أغلى 10 صفقات في الميركاتو الشتوي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

«ولا يجدون عنها محيصا» الشعراوي يوضح مأوى الكافرين في الآخرة (فيديو)

تفسير حلم العطش في المنام وعلاقته بزوال الهموم والخلافات الزوجية

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 8 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية