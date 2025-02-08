السبت 08 فبراير 2025
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وكيل التعليم بكفر الشيخ يتفقد انتظام الدراسة في الترم الثاني

مدارس كفر الشيخ
مدارس كفر الشيخ

 أجرى الدكتور علاء جوده، وكيل  وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، جولة تفقدية مكثفة لعدد من مدارس منها مدرسة سيدي طلحة الابتدائية، التابعة لإدارة غرب كفر الشيخ التعليمية، في إطار متابعة سير العملية التعليمية وتوجيهات محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ.

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وحرص وكيل الوزارة على التأكد من انتظام الطلاب في الفصول الدراسية بداية الفصل الدراسي الثاني، والنظافة العامة، وحضور جميع المعلمين وانتظامهم في العمل والالتزام بالمناهج الدراسية، والتجهيزات المدرسية وتأكد من توافر المقاعد والديسكات وغيرها من التجهيزات اللازمة لسير العملية التعليمية بسلاسة، والتواصل المباشر مع الطلاب والمعلمين، حيث أجرى حوارات معهم للإستماع إلى آرائهم واقتراحاتهم حول العملية التعليمية.

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