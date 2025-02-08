السبت 08 فبراير 2025
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اقتصاد

الاتحاد العربي للمعارض يشارك في النسخة الـ 48 بمعرض بغداد الدولي

جانب من اللقاء،فيتو
جانب من اللقاء،فيتو

 في إطار جهوده الداعمة لصناعة المعارض والمؤتمرات على مستوى الوطن العربي، شارك وفد من الأمانة العامة للاتحاد العربي للمعارض والمؤتمرات الدولية في فعاليات الدورة الثامنة والأربعين لمعرض بغداد الدولي، الذي أقيم برعاية رئيس الوزراء العراقي المهندس محمد شياع السوداني.

 

وضم وفد الاتحاد كلًا من المستشار محمود جراح، الأمين العام للاتحاد العربي للمعارض والمؤتمرات الدولية، والدكتور راشد فريحات، مساعد الأمين العام، والسيد سداد البلداوي، مدير المكتب الإقليمي للاتحاد العربي للمعارض في العراق.

 

وتفقد وفد الاتحاد العربي للمعارض، أجنحة الدول المشاركة في معرض بغداد الدولي، حيث اطلع على أحدث الابتكارات والمعروضات التي قدمتها الدول والشركات المشاركة.

وعلى هامش فعاليات الزيارة، عقد المستشار محمود جراح اجتماعًا مع الدكتور مصطفى العاني، مدير عام الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية العراقية، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين لدعم وتطوير صناعة المعارض والمؤتمرات في العراق والوطن العربي.


من جانبه، أكد المستشار محمود جراح، الأمين العام للاتحاد العربي للمعارض والمؤتمرات الدولية، أن مشاركة الاتحاد في معرض بغداد الدولي تأتي في إطار استراتيجية الاتحاد الرامية إلى دعم وتطوير صناعة المعارض والمؤتمرات في الوطن العربي.


وقال جراح: "نحن حريصون على تعزيز التعاون مع جميع الأطراف المعنية لرفع مستوى هذه الصناعة الحيوية، التي تعد ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية والتبادل التجاري بين الدول العربية."

وأضاف جراح، إن "معرض بغداد الدولي يعد منصة مهمة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الدول العربية، ونحن سعداء بالمشاركة في هذه الفعالية التي تسهم في تعزيز التكامل بين الدول العربية."


ومن جانبه، أشاد الدكتور مصطفى العاني بالدور الذي يلعبه الاتحاد العربي للمعارض في دعم صناعة المعارض والمؤتمرات، مؤكدًا على أهمية تعزيز التعاون بين الجانبين لتحقيق أهداف مشتركة تخدم الاقتصاد العراقي والعربي.

وتأتي هذه المشاركة في إطار الجهود المستمرة للاتحاد العربي للمعارض والمؤتمرات الدولية لدعم وتطوير صناعة المعارض والمؤتمرات، وتعزيز التعاون بين الدول العربية في هذا المجال الحيوي، وضمن خطة الاتحاد للتواجد في كافة المحافل العربية.

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المعارض والمؤتمرات للاتحاد العربي للمعارض

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