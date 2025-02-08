النيابة تشكل لجنة هندسية لمعاينة العقار المنهار بالإسكندرية

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، تشكيل لجنة هندسية لمعاينة أثار انهيار جزئي لعقار من الداخل مكون من 4 طوابق بمنطقة محطة الرمل وسط الإسكندرية، دون حدوث إصابات بين المواطنين وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على ملف العقار لفحصه، وسؤال شهود العيان عن الواقعة.

تلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بإنهيار جزئي بعقار بشارع المينا الشرقي دون حدوث إصابات.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقسم شرطة العطارين ترافقهم قوات الحماية المدنية والإسعاف إلى محل البلاغ، وتم وضع حواجز حديدية حول العقار، وبالمعاينة والفحص تبين انهيار اسقف داخلية من العقار بالطابق الثالث حتى الأول دون إصابات.

وجرى العرض على لجنة المنشآت الأيلة للسقوط بحي وسط والقرارات الصادرة للعقار، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

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